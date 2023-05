Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk na scenie Teatru im. Jaracza w Olsztynie

Reżyser Igor Gorzkowski powiedział, że miał kilka konkurencyjnych pomysłów na realizację.

— Ale wybrałem taki, by funkcję narracyjną powierzyć Izydorowi, jednej z postaci, która występuje w mniej więcej jednej trzeciej powieści Olgi Tokarczuk. "Prawiek" jest z jednej strony miejscem a z drugiej strony jest "trwaniem w czasie". Zatem czasem postaciom, które zaludniają "Prawiek" udaje się z tego czasu wyjść. Taką postacią jest Izydor. On jest przewodnikiem po rzeczywistości, po świecie przez prawie sto lat, w których rozgrywa się ta historia — powiedział reżyser Igor Gorzkowski.

Jak wskazał reżyser, wszystkich wątków powieści "Prawiek i inne czasy" widzowie adaptacji nie zobaczą.

— Od strony fabularnej osią jest rodzaj sagi rodziny Boskich. Obserwujemy zmiany, jakim podlegają trzy pokolenia rodziny i Prawieku jako miejsca. Jednocześnie chciałem zachować pachtworkową strukturę tej powieści, w której też jest sporo historii poza główną fabułą. Na tym polega magia powieści. Ten świat jest rozbudowany a jednocześnie tworzy spójną całość — dodał.

"Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk jest czwartą realizacją Igora Gorzkowskiego w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie.

Na scenie występuje 8 aktorów, którzy grają po kilka ról. Jak mówił reżyser, z większością aktorów pracował przy wcześniejszych realizacjach.

— Gdyby nie wcześniejsza współpraca, "Prawiek" nie byłby możliwy do wystawienia na olsztyńskiej scenie. Ta realizacja wymaga współodczuwania i współtworzenia. Dużo propozycji przychodziło od aktorów, więc można powiedzieć, że to wspólna kreacja — dodał.

Autorką scenografii i kostiumów jest Joanna Walisiak. Jak mówił reżyser Igor Gorzkowski, scenografia nie jest rozbudowana.

— Jest kilka elementów, które tworzą bazę ale przestrzeń też musi być umowna, sugerująca. Chodzi o to, by spektakl inspirował widza do bycia twórczym też w odbiorze — wskazał.

Jak podał Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, "Prawiek i inne czasy" to pierwsze przeniesienie twórczości Noblistki na olsztyńską scenę.

— W olsztyńskim przedstawieniu znajdą się wszystkie najważniejsze wątki z powieści Olgi Tokarczuk, jej zachwyt i przerażenie światem, uważne pochylenie się nad każdym z bohaterów. Narratorem opowieści czyni zaś Igor Gorzkowski niejakiego Izydora, chłopaka, który niczym jurodiwy inaczej niż wszyscy postrzega rzeczywistość — podali twórcy przedstawienia.

W spektaklu występują: Aleksandra Kolan, Emilia Lewandowska, Marta Markowicz, Ewa Pałuska-Szozda, Radosław Hebal, Jarosław Borodziuk, Cezary Ilczyna, Maciej Cymorek.

