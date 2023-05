Europa wspólnych szans - Europe Direct - Monika Łępicka - Gij

Podczas panelu "Europa wspólnych szans - Europe Direct" omówimy, jakie korzyści niesie ze sobą przynależność Polski do Unii Europejskiej i jak skorzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez UE. Dowiemy się, jakie są najważniejsze inicjatywy i programy unijne dla samorządów i przedsiębiorców oraz jak skutecznie korzystać z funduszy europejskich. W panelu udział weźmie udział Monika Łępicka - Gij - Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku, Sekretarz Gminy Orzysz.



BIO:

Monika Łępicka-Gij - W samorządzie od 20 lat. Dotychczas pełnione funkcje to :sekretarz, a potem wójt gminy Wydminy. Od 2011 sekretarz gminy Orzysz i jako radna od dwóch kadencji przewodniczy Radzie Powiatu w Giżycku. Wcześniej pracowała 4 lata dla biznesu, awansując od stażystki do kierownika działu sprzedaży w dużej firmie produkującej meble drewniane na eksport. Członek sieci „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi”, w ramach Komitetu Regionów UE. Ukończyła studia wyższe z zarządzania na ART w Olsztynie, studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku, Studium Prawno-Samorządowe na PAN w Warszawie i Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim. Społecznie zaangażowana od zawsze, działając w samorządach, kołach zainteresowań, organizacjach i grupach. Współzałożycielka lokalnej grupy działania i jej wieloletni członek zarządu, założycielka Forum Kół Powiatu Giżyckiego wspierającego obecnie 18 organizacji. Doradca, konsultant i animator wielu organizacji lokalnych w tym stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, parafii, mniejszości narodowych i grup nieformalnych. Wolne chwile spędza w stajni, gdzie odpoczywa. Jazda konna i praca z końmi przynosi jej wytchnienie i frajdę.