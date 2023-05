Przyszłość woj. warmińsko - mazurskiego - Zbigniew Ziejewski

Dowiedz się, jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w regionie i jakie plany ma władza samorządowa w celu ich realizacji. Przekażemy także informacje na temat dostępnych źródeł finansowania projektów oraz wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w regionie. Porozmawiamy o wyzwaniach, z jakimi boryka się region oraz o tym, jakie kroki podejmowane są na rzecz ich rozwiązania. Zapraszamy na panel “Przyszłość woj. warmińsko - mazurskiego” z udziałem Zbigniewa Ziejewskiego - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

BIO:

Zbigniew Ziejewski - Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX Kadencji. Członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Członek Sejmowych Podkomisji do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie, Podkomisji do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach oraz Podkomisji do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Wiceprzewodniczący Zespołu do spraw Zbadania Afery Zbożowo-Drobiowej.



Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zarządzanie i organizacja) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej (szacowanie i wycena nieruchomości). Były Starosta Nowomiejski (2014-2015) oraz były Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (2005-2007). Od 1993 roku Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „ZIEMAR” w Szwarcenowie. Przedsiębiorstwo wielokrotnie było wyróżniane prestiżowymi nagrodami ministerialnymi, a w tym tytułami "Rolnika-Farmera Roku" (2011), nazywanym niekiedy "Rolniczym Oskarem", certyfikatem "Eurozagroda", tytułem „Orła Agrobiznesu” (2016) oraz „Herosa Przedsiębiorczości” przyznawanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2015). Odznaczony Złotym (2011) i Srebrnym (2001) Krzyżem Zasługi, Medalem „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego Witosa, odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.