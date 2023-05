Dwie ważne placówki znikają z Olsztyna. Czy zdrowie psychiczne mieszkańców Olsztyna jest zagrożone?

Tylko do końca czerwca będą działać w Olsztynie dwie placówki zdrowia psychicznego. Centrum Zdrowia Psychicznego Akson i Centrum Psychiatrii Anima zostają zamknięte. NFZ zerwał z nimi umowę. Dlaczego?

— Taka jest decyzja urzędników z Ministerstwa Zdrowia. Twierdzą, że w dużych miastach muszą powstawać centra zdrowia psychicznego. W Olsztynie ma działać tylko jedno, tak jak w latach siedemdziesiątych, w „psychiatryku”, czyli w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego przy ul. Wojska Polskiego. W związku z tym wszystkie niepubliczne zakłady przestają istnieć. Ale szpital nie będzie w stanie przyjąć wszystkich pacjentów. Już jest w trudnej sytuacji. Jest źle opłacany i przez to też źle zarządzany. Na papierze może to dobrze wygląda, ale w rzeczywistości nie jest już tak kolorowo — mówi Aneta Mossakowska, szefowa Centrum Zdrowia Psychicznego Akson w Olsztynie. — Decyzję o zamknięciu otrzymaliśmy półtora tygodnia temu. Od tego czasu informujemy naszych pacjentów o tej sytuacji. Staramy się ich zabezpieczyć.

I dodaje: — Chcieliśmy razem z Animą utworzyć drugie centrum zdrowia psychicznego w Olsztynie. Mamy przecież wspólny cel — chcemy leczyć pacjentów, którzy tego potrzebują. Ale niestety urzędnicy stwierdzili, że w Olsztynie nie ma takiej potrzeby. Że tu wystarczy tylko jedna taka placówka. W Olsztynie mamy 160 tys. mieszkańców. Moim zdaniem jedno centrum powinno przypadać na 50 tys. osób. Tylko Akson rocznie przyjmuje ok. 15 tys. pacjentów. Mamy kolejki 3-4 miesięczne, a na pierwszą wizytę czeka się pół roku. Cały czas jednak to usprawniamy. Anima ma mniejszą poradnię, ale też jest niezbędna. Kiedy znikniemy, ta liczba pacjentów przeniesie się na Wojska Polskiego, do placówki, która już teraz jest niewydolna. Pacjenci, którzy będą w stanie zapłacić za leczenie, pójdą do gabinetów prywatnych. Ci, których nie stać na pomoc, będą czekać na wizytę w rocznych kolejkach. Prawdopodobnie lekarze rodzinni będą przedłużać leki, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Ciągnąć się będą też zwolnienia w pracy.

Przypomnijmy, że lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze olsztyńskiego "psychiatryka" od ponad roku walczą o zwiększenie zatrudnienia i poprawę warunków pracy. Do niedawna z tego samego powodu na włosku wisiało istnienie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W ostatniej chwili lekarzom udało się jednak porozumieć z dyrekcją. W październiku 2022 roku personel szpitala strajkował.

Dlaczego dwie niepubliczne placówki w Olsztynie zostają zamknięte? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Czekamy na odpowiedzi.