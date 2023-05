Dobro Oddaje 2023. Urząd Miasta Olsztyna stworzył własną skarbonkę

W zbiórce biorą udział ci, którzy wiosną od lat pomagają chorym maluchom. Ale także wszyscy, którzy swoją otwartością ciągną za sobą innych, by jeszcze skuteczniej pomagać dzieciom również poza Olsztynem.

— Zapraszamy wszystkich, zawalczcie razem z nami o zdrowie, sprawność i życie bez bólu pół tysiąca chorych dzieci — mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. — To m. in. Nikolka, która marzy by być wyższą, Aleksander, którego życie to jeden wielki tor przeszkód, Hania i jej serduszko, które czeka na naprawę i 500 innych dzieci.

Poprzez skarbonkę Urzędu Miasta Olsztyna można wpłacić dowolną darowiznę, którą Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" przeznaczy na ratowanie zdrowia i życia małych podopiecznych. Pokażmy, że wspólnie robimy wielkie rzeczy, pomagamy wracać do zdrowia najmłodszym mieszkańcom naszego regionu.

Co ważne - 4 czerwca w CRS Ukiel wspólnie będzie można świętować. Znów będzie aktywnie i kolorowo. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie pięciokilometrowy dystans Biegu o Złotą Monetę. Wpisowe to jednocześnie wsparcie najmłodszych, dlatego Urząd Miasta zachęca do rejestracji.