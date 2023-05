Bartłomiej Lipiński odchodzi z Indykpolu AZS Olsztyn

Przychodził do Olsztyna jako "solidny ligowiec", który miał wejść w buty odchodzącego lidera zespołu TJ'a DeFalco. Po roku gry Bartłomiej Lipiński jednak żegna się z akademikami.

Bartłomiej Lipiński podpisał kontrakt z Indykpolem AZS Olsztyn rok temu jako jeden z liderów Trefla Gdańsk. "Lipa" był uznawany za solidnego ligowca i jednego z liderów, który może poprowadzić drużynę do zwycięstwa.

Po całkiem udanym początku sezonu Lipiński stracił miejsce w wyjściowej szóstce. Trener Javier Weber częściej stawiał na zagraniczną parę przyjmujących Andringa-Karlitzek, z których pierwszy gwarantował jakość przyjęcia, natomiast drugi był odpowiedzialny za siłę ataku.

Lipiński w połowie sezonu musiał przyzwyczaić się do roli rezerwowego. Zawodnik, gdy już pojawiał się na boisku nie dawał trenerowi argumentów, aby ten przywrócił go do pierwszej szóstki.

Ostatecznie Bartłomiej Lipiński rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 334 punkty, raz został nagrodzony statuetką MVP dla najlepszego zawodnika meczu.

Lipiński w trakcie sezonu był łączony z PGE Skrą Bełchatów, siatkarskim gigantem, który w tym sezonie zaliczył ogromny spadek sportowy i zakończył zmagania na odległym, 12 miejscu. Nieoficjalnie mówi się, że ze względu na problemy finansowe bełchatowskiego klubu zawodnik nie założy żółto-czarnej koszulki.

kg