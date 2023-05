Co to jest kolagen naturalny i dlaczego jest tak ważny dla gładkiej skóry? Jakie są rodzaje kolagenu naturalnego? Co się dzieje, gdy organizm zmniejsza produkcję kolagenu? Od kiedy zaczyna go nam brakować? Na te, oraz wiele innych pytań odpowiedzieliśmy w poniższym materiale.

Co to jest kolagen naturalny i dlaczego jest tak ważny dla gładkiej skóry?

W dbaniu o urodę, podobnie jak w modzie, panują pewne trendy. Mamy czas gdzie króluje retinol, swoje 5 minut ma także witamina C, a kwas hialuronowy dodawany jest do każdego kremu. Oczywiście nie chcemy umniejszać skuteczności wymienionych składników aktywnych, jednak nasz artykuł poświęcamy dziś zupełnie innej cząsteczce – naturalnemu kolagenowi. Którego dostarczanie do organizmu, bez względu na jej stan, wiek, typ oraz porę roku, zawsze pozostanie jedną z najskuteczniejszych metod dbania o młody wygląd.

Naturalny kolagen – białko młodości

Kolagen to białko, które naturalnie występuje w tkance łącznej. Stanowiąc niemal 30% wszystkich białek organizmu, jest spoiwem łączącym ze sobą komórki. Jako białko budulcowe odpowiada za stan naszych kości, chrząstek, stawów, ścięgien, zębów, naczyń krwionośnych, rogówki oka oraz skóry. Zwany jest też białkiem młodości, ponieważ produkowany w organizmie w dużych ilościach do około 25. roku życia, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie stawów, lepsze krążenie krwi, szybsze gojenie ran oraz jędrność i sprężystość skóry. Spadek produkcji kolagenu jest niestety procesem naturalnym i nie da się go zatrzymać. Zdrowy tryb życia, prawidłowa dieta i odpowiednie geny, mogą go odrobinę opóźnić, ale na dłuższą metę skuteczne może okazać się tylko dostarczanie skórze naturalnego kolagenu od zewnątrz.

Utrata kolagenu - co to oznacza dla skóry?

Kolagen jest włóknem podporowym. Oznacza to, że tworzy on pod skórą stelaż, który pozwala utrzymać jej odpowiednie napięcie. Wraz z degradacją włókien kolagenowych, stelaż traci swoją siłę. Pojawiają się zmarszczki, najpierw płytkie, które z czasem przekształcają się w głębsze bruzdy. Zaburzony zostaje też tzw. owal twarzy. Skóra pobawiona wystarczającej ilości kolagenu wykazuje również inne objawy starzenia – staje się cieńsza i przesuszona, a przez to bardziej wrażliwa. Mając świadomość zachodzących zmian, warto starać się do nich nie dopuścić. Prewencyjne dostarczanie cerze naturalnego kolagenu to gwarancja zachowania młodego wyglądu na znacznie dłużej.

Rodzaje naturalnego kolagenu

Naturalny kolagen ma nie tylko działanie przeciwstarzeniowe. Doskonale radzi sobie też z regeneracją blizn, wygładzaniem cellulitu, rozjaśnianiem cieni pod oczami czy likwidacją przebarwień. Można dostarczać go do organizmu wraz z dietą bogatą w żelatynę spożywczą, natomiast koniecznie w towarzystwie witaminy C, która odpowiada za jego lepszą przyswajalność. Na rynku jest również sporo suplementów diety z kolagenem w roli głównej, a także kosmetyki oraz szeroki wachlarz zabiegów dermatologii estetycznej, w których kolagen stanowi podstawowy składnik aktywny. Do najczęściej stosowanych rodzajów kolagenu naturalnego, zaliczamy kolagen natywny, atelokolagen, mikrokolagen, tropokolagen, kolagen hydrolizowany, kolagen liofilizowany, kolagen roślinny i kolagen zwierzęcy. Ten ostatni, zwłaszcza rybi, to bardzo ceniony składnik wykorzystywany w kosmetykach, np. kremach, żelach, maseczkach itp., poprawiający gładkość i sprężystość skóry oraz przyspieszający jej regenerację. Natomiast w medycynie, również tej estetycznej od lat stosuje się kolagen pochodzenia wieprzowego. Liczne badania wykazały, iż właśnie wieprzowy kolagen wykazuje największe powinowactwo do ludzkiego, a zatem jest bardzo dobrym wyborem zarówno ze względu na bezpieczeństwo stosowania, jak i skuteczność. Dostarczenie go skórze nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia alergii czy podrażnień.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wspomniany już wcześniej tropokolagen, który przy najwyższym profilu bezpieczeństwa potrafi zdziałać w skórze prawdziwe cuda.

Tropokolagen – dlaczego jest tak skuteczny?

Tropokolagen to prekursor dojrzałego kolagenu. Jako jego podstawowa forma nie musi przechodzić w skórze żadnych przemian, tylko od razu przechodzi do działania. Wnikając w biorusztowanie, odbudowuje je i umacnia. Dodatkowo tropokolagen jest doskonałym biostymulatorem. Oznacza to, że aktywuje fibroblasty do intensywniejszej produkcji tego cennego białka. Dzięki takiemu mechanizmowi tropokolagen daje szybkie, ale jednocześnie długotrwałe efekty, a uzyskany dzięki niemu rezultat jest bardzo naturalny – skóra staje się jędrna, gładka i odpowiednio nawilżona.

Czy już czas na tropokolagen?

Tropokolagen jako prewencja starzenia to doskonałe rozwiązanie dla każdej z nas. Im wcześniej tym lepiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę bezpieczeństwo kuracji oraz uzyskanie niezwykle naturalnego efektu. Tropokolagen sprawdza się jednak nie tylko w walce ze zmarszczkami! To również doskonały pogromca przebarwień, rozstępów oraz blizn. Wpływa na poprawę napięcia mięśni twarzy oraz na zachowanie odpowiedniego nawilżenia i napięcia skóry na całym ciele. Jeśli zatem poszukujemy sposobu na zachowanie młodości, warto polubić tropokolagen od zaraz!

Źródło: TOK TOK