Innowacyjna wystawa Mobilny Przystanek Historia Przyszłości w Olsztynie

W piątek (12 maja) w Olsztynie odbędzie się ogólnopolska inauguracja najnowszego projektu Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Mobilny Przystanek Historia Przyszłości zlokalizowany będzie na parkingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znajdującym się przy ul. K. Obitza 1 (obok Wydziału Humanistycznego).

Goście zapoznać będą mogli się nie tylko z „Grą Szyfrów” - innowacyjnym projektem gamingowym stworzonym przez Instytut Pamięci Narodowej, ale również z „Szybowcową ‘87” przybliżającą dzieje tajnej wrocławskiej drukarni Solidarności Walczącej oraz podcastami edukacyjnymi skierowanymi przede wszystkim do nauczycieli.

Ponadto odwiedzający Mobilny Przystanek Historia Przyszłości będą mogli posłuchać wspomnień Andrzeja Gwiazdy oraz Krzysztofa Wyszkowskiego zebranych w ramach realizacji nowatorskiego projektu „Cyfrowi Bohaterowie”.

— Mobilny Przystanek Historia Przyszłości to wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie przeszłość, historię Polski oraz nowe technologie, przyszłość. Jednym z zadań jakie stawia sobie Instytut Pamięci Narodowej jest przekazywanie historii Polski i zainteresowanie nią młodych ludzi – to do nich przede wszystkim skierowana jest ta inicjatywa. Wierzymy, że właśnie taka forma połączenia historii z nowymi technologiami - Virtual Reality, projekty gamingowe, technologia digital human czyli rzeczywiste osoby przeniesione do świata wirtualnego - będzie atrakcyjna dla młodych odbiorców — przekonuje dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

Inauguracja Mobilnego Przystanku Historia Przyszłości odbędzie się w piątek, 12 maja, o godz. 18.00. Wydarzenie wpisuje się w Noc Muzeów, dlatego przystanek odwiedzić będzie można w godzinach 18.00-1.00.

Mobilny Przystanek Historia Przyszłości pozostanie w Olsztynie do 22 maja – będzie czynny w godzinach 10.00-18.00. Kolejnymi przystankami na trasie będą Poznań oraz Gdańsk.