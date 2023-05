Edukacja w przyszłości - Marta Wangin

Jesteś zainteresowany przyszłością edukacji? Chcesz wiedzieć, jakie zjawiska wskazują na zmiany w tej dziedzinie? To zaproszenie jest dla Ciebie! Na panelu "Edukacja w przyszłości" omówimy, jak edukacja musi dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy i społeczeństwa. Dowiesz się, jak przygotować się na te zmiany i jak pomóc swoim dzieciom, uczniom lub studentom w osiągnięciu sukcesu w przyszłości. Nie przegap tej okazji i dołącz do nas już dziś! W panelu weźmie udział Marta Wangin, Dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym UWM w Olsztynie.



BIO

Marta Wangin absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zawodowo związana z uczelnią od 14 lat, głównie w obszarze innowacji i transferu technologii. Aktualnie działająca z kilkunastoosobowym zespołem na rzecz szeroko pojętej współpracy UWM z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym również badawczo-rozwojowymi, dofinansowanymi ze środków unijnych. Działaczka na rzecz zrównoważonego rozwoju w uniwersyteckim zespole Green Team. Moderatorka warsztatów i zwolenniczka metod pracy, w szczególności projektowania innowacji, opartych na narzędziach i metodach Design Management. W pracy i w życiu nastawiona na dialog i partnerstwo.