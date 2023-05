Brawura i bezmyślność. Pędził S7 ponad 200 km/h bez uprawnień [VIDEO]

Lekceważenie przepisów ruchu drogowego może mieć dotkliwe konsekwencje. Przekonał się o tym kierowca audi, który nie dość, że wsiadł za kierownicę auta, mimo braku uprawnień, to pędził S7 ponad 200 km/h. Na dodatek 31-latek podczas swojej niebezpiecznej jazdy nie sygnalizował zamiaru zmiany pasa ruchu. Za wszystkie popełnione wykroczenia mężczyzna wkrótce odpowie przed sądem.

We wtorek (9 maja) policjanci z olsztyńskiej grupy SPEED na trasie S-7 zatrzymali do kontroli osobowe audi, którego kierowca rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego.

Pomiar wideorejestratorem wykazał, że mężczyzna pędził z prędkością 203 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Zgodnie z taryfikatorem jest to wykroczenie, za które grozi mandat karnym w kwocie 2500 złotych oraz 15 punktów karnych.

Ponadto kierujący podczas swojej szaleńczej jazdy zmieniał pas ruchu nie sygnalizując tego innym uczestnikom ruchu drogowego. W tym przypadku taryfikator przewiduję mandat w kwocie 200 złotych oraz 4 punkty karne.

Policjanci z olsztyńskiej drogówki przerwali tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą audi siedział 31-letni mieszkaniec powiatu elbląskiego. Sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą pojazdu, ponieważ nie ma do tego uprawnień. Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 1500 złotych.