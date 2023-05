"Pstryki" z Olsztyna odwiedziły ratusz

Z niezwykłą wizytą pojawiła się w olsztyńskim ratuszu reprezentacja jednej z Facebookowych grup zrzeszających fotografików. To laureaci specjalnego konkursu związanego z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

Stolica Warmii i Mazur świętuje okrągłą rocznicę urodzin swego najwybitniejszego mieszkańca. Do całorocznej fety swoją cegiełkę dołożyli fotograficy, którzy na co dzień dzielą się tym, jak widzą nasze miasto w popularnej grupie "Pstryk z Olsztyna".

Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić zdjęcie, jakie zechciałby powiesić Mikołaj Kopernik, gdyby przyszło mu organizować swoje biuro w dzisiejszym Olsztynie. Dodatkowo należało wymyślić, w jakiej dziedzinie najlepiej odnalazłby się dziś wielki uczony. Fotografie były oznaczane charakterystycznym hasztagiem #ajednak.

— Gdyby Mikołaj Kopernik żył w dzisiejszych czasach, pracowałby jako malarz — opisywał swoją fotografię przedstawiającą uroki jez. Długiego jeden z laureatów zabawy, Kamil Piotrowski. — Podziwiałby piękno Olsztyna, jego natury i był by przy tym wolny jak ptak.

Spośród zgłoszonych fotografii obserwatorzy grupy - dodając reakcje - wybrali dziesiątkę laureatów. To: Radek Fuks, Kamil Piotrowski, Jerzy Safijański, Kinga Nadolska, Joanna Sz, Hubert Salamon, Ewa Dąbrowska, Marzena Krupska-Jankowicz, Małgorzata Chyła i Izabela Słowikowska.

Cała grupa miała okazję zajrzeć do niedostępnych na co dzień zakątków nowego ratusza przy pl. Jana Pawła II. Była to też bardzo rzadka okazja, aby spojrzeć na Olsztyn z tarasu ratuszowej wieży albo przyjrzeć się z bliska zabytkowemu mechanizmowi zegara.

— Pogodę trafiliśmy doskonałą — wspomina administratorka grupy, Marta Kruk. — Humory też dopisały więc były to naprawdę sympatyczne prawie dwie godziny w pstrykającym gronie!

Fotografia, która wygrała zabawę uzyskała 319 reakcji,. Natomiast dziesiąte miejsce przypadło osobie, której obserwatorzy zostawili 163 łapki i serduszka.