Wiemy, ile będzie płacił Lidl pracownikom centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie

Centrum dystrybucyjne Lidla w Gietrzwałdzie, to inwestycja, która znacznie przyczyni się do rozwoju tej podolsztyńskiej gminy. Według danych GUS populacja całej gminy wynosi 6 754 osób, z czego 63,4 proc. jest w wieku produkcyjnym. Od lat Gietrzwałd boryka się z problemem przyrostu naturalnego,, który w 2021 wyniósł -5,20 na 1000 mieszkańców.

Statystyki dotyczące rynku pracy wypadają dość marnie. Na każdy 1000 mieszkańców pracuje 103 osób. Bezrobocie w 2021 roku wyniosło 5,4 proc. (6,5 proc. wśród kobiet i 4,4 proc. wśród mężczyzn). Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Gietrzwałd 425 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin.

Szansa na przełom

Jak informuje nas biuro prasowe Lidla — Nowe centrum dystrybucji to także kilkaset nowych miejsc pracy dla społeczności lokalnych. Od stycznia 2023 roku pracownicy magazynów zarabiają od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Dodatkowo pracownicy centrum dystrybucyjnego będą mogli liczyć na takie benefity jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, karta Multisport, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Co ważne, Lidl jako nowoczesna firma zgodnie z europejskimi standardami dba o równość płacową kobiet i mężczyzn a także awanse wewnętrzne.

Czym będzie "megacentrum Lidla"?

Odpowiedź jest prosta: zwykłym magazynem.

— Główną funkcją planowanego Centrum Dystrybucji w Gietrzwałdzie będzie dystrybucja przede wszystkim produktów spożywczych, a także przemysłowych do kilkudziesięciu sklepów Lidl Polska zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim oraz części województw ościennych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 12 takich centrów dystrybucji Lidl Polska – m.in. w Tarnowie Podgórnym, Bydgoszczy, gminie Psary k. Będzina, Stargardzie, Kałuszynie k. Mińska Mazowieckiego czy gminie Brańszczyk k. Wyszkowa. Zależy nam na tym, aby być „dobrym sąsiadem” społeczności lokalnych, dlatego regularnie dbamy o czystość naszych magazynów, a także zapewniamy nowoczesne wyposażenie, dzięki którym magazynowe hale są bezpieczne oraz ciche. Nasze obiekty w żadnym stopniu nie emitują do środowiska niekomfortowych zapachów. Ze względu na lokalizację działki w Gietrzwałdzie oraz oddalenie od zwartej zabudowy mieszkalnej, działalność naszego magazynu będzie komfortowa dla mieszkańców miejscowości — informuje nas biuro prasowe Lidla.

Przeciwnicy inwestycji twierdzą, że centrum dystrybucyjne będzie "magazynem śmieci" i zanieczyści krajobraz urokliwej gminy Gietrzwałd. Poprosiliśmy Lidla o skomentowanie tych zarzutów.

— Jako Lidl Polska, dbamy o tereny zielone dookoła naszych sklepów. W planach budowy Centrum Dystrybucji w Gietrzwałdzie znajduje się zasadzenie kilkudziesięciu drzew na terenie działki oraz sfinansowanie i przeprowadzenie modernizacji kilometrowego odcinka drogi (w ramach prac zostanie m.in. odświeżona nawierzchnia drogi, a także stworzony zostanie chodnik i pas drogi dla rowerów) — możemy przeczytać w odpowiedzi — Budujemy nasze centra dystrybucji tak, aby mogły uzyskać certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który jest przyznawany budynkom po dokonaniu wielokryterialnej oceny energetycznej i środowiskowej obiektu, tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii. Warto zaznaczyć, że centra dystrybucji sieci Lidl Polska ulokowane w Bydgoszczy, Psarach k. Będzina, Stargardzie oraz w Kałuszynie k. Mińska Mazowieckiego już taki certyfikat posiadają.