Ekspert: nie dotykajmy i nie zabierajmy młodych dzikich zwierząt, chcąc im pomóc

Nie dotykajmy i nie zabierajmy młodych dzikich zwierząt, chcąc im pomóc. Przyroda rządzi się swoimi prawami i sobie bez nas poradzi. To my możemy niechcący zrobić tym zwierzętom krzywdę - apeluje prof. Wojciech Pusz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.