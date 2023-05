Plażowa w Olsztynie już przypomina drogę. Kiedy pojedziemy nią nad Skandę?

Budowa drogi, która ma prowadzić do jeziora Skanda w Olsztynie, nabiera tempa. Prace mają potrwać do wakacji. W sezonie letnim będzie więc można przyjechać na plażę nową ulicą Plażową.

Budowa ul. Plażowej na odcinku od ul. Pstrowskiego do ul. Trylińskiego. Łącznie to 966 metrów nowego traktu. Wcześniej była to 3,5-metrowa droga piaszczysta, która na początku (przez ok. 350 metrów) przebiegała przez las. Mieszkańcy wykorzystywali ją, aby dostać się w pobliże plaży nad jeziorem Skanda.

Nowa ulica będzie drogą asfaltową o szerokości 6 metrów. Po jednej stronie zaprojektowano 2-metrowy chodnik, co ułatwiłoby dojście na plażę także pieszym oraz 2-metrową, również asfaltową, ścieżkę rowerową. Droga zostanie wyposażona w odwodnienie oraz oświetlenie, którego obecnie nie posiada. Prędkość projektowa dla drogi wynosi 30 km/h. Trakt maiłby przede wszystkim posłużyć za dojazd do Olsztyńskiej Strefy Ekonomicznej od strony ul. Pstrowskiego. W czwartek 11 maja ma być już wylewany asfalt. Prace mają być zakończone do wakacji. Prace mają być zakończone do wakacji.

Budowa ul. Plażowej w Olsztynie to jeden z projektów, jaki został zgłoszony przez samorząd Olsztyna do Programu Inwestycji Strategicznych. Drogowcy pracują jeszcze przy ul. Pstrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego/Synów Pułku. To jedna z ważniejszych ulic Olsztyna. Była pełna kolein i połatanych dziur. Roboty drogowe doprowadzają do korków, które jeszcze bardziej komplikują poruszanie się po Olsztynie. Przypomnijmy, że w mieście trwa budowa linii tramwajowe. Przebudowa ul. Pstrowskiego ma zakończyć się jesienią.