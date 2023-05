Leśnicy z Olsztyna biją na alarm. Ten grzyb jest śmiertelnie trujący, szkodliwe są nawet jego opary

Piestrzenica kasztanowata rośnie w lasach iglastych a zwłaszcza w sosnowych. Szkodliwego grzyba możemy spotkać również na polanach czy otwartych terenach, jednak najczęściej rośnie w towarzystwie pni drzew lub między korzeniami, najczęściej na piaszczystym podłożu.

— Jest to grzyb silnie trujący, więc jeżeli znajdziemy go na wiosennym spacerze, nie zrywajmy, a najlepiej w ogóle go nie dotykajmy ‼️ Zawiera substancję toksyczną (gyromitrynę) powodującą uszkodzenia narządów wewnętrznych (gł. nerek i wątroby) — ostrzegają leśnicy z Olsztyna.

Krążą legendy, że piestrzenica zwana przez niektórych "grzybem majowym" po odpowiedniej obróbce termicznej nadaje się do spożycia. Leśnicy jednak zdecydowanie odradzają takich praktyk, bo po pierwsze trujące mogą być same opary, a po drugie nie do końca wiadomo po jakim czasie gotowania grzyby tracą swoje trujące właściwości.