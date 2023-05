Pod Olsztynem współtwórca balonu pompuje wodę

Co łączy jednego z wynalazców balonu z podolsztyńskimi Kajnami? Co prawda prąd dotarł tam dopiero w 1965 roku, ale wodociąg wieś ma od 1897 roku. I swój udział ma w tym wspomniany Joseph Michel Montgolfier. Jaki? O tym poczytacie w teście. A dzięki filmowi Andrzeja Sprzączaka będzie mogli zobaczyć kawałek Warmii, jakbyście siedzieli w takim balonie.

Kajny to malutka wieś położona jakieś 5 kilometrów od podolsztyńskiego Jonkowa, do której można dojechać tylko szutrem. Znajduje się tam

unikalne urządzenie. Co prawda prąd dotarł do Kajn dopiero w 1965 roku, ale wieś mogą poszczycić się własnym wodociągiem, który powstał jeszcze w 1897 roku. Składa się na niego specjalny taran wodny ( hydrotechniczne urządzenie napędzane siłą wody) i niewielka wieża ciśnień.

Urządzenie to wymyślił Joseph Michel Montgolfier (1740 -1810), jeden z dwóch braci, którzy wynaleźli w 1782 roku balon na ogrzane powietrze. Za pośrednictwem pompy woda jest tłoczona rurą pod ciśnieniem własnego ciężaru do wieży ciśnień. Tam znajduje się zbiornik, z którego woda jest doprowadzana do gospodarstw domowych. Wszystko bez użycia prądu.

Taran znajduje się w dole wsi, tuż przy drodze do leśniczówki.

Igor Hrywna

