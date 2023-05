Kto gra fest?

Fest Muza z roku na rok zyskuje na popularności. W poprzedniej edycji do eliminacji zgłosiło się około stu zespołów z całego kraju.

— Zachęcamy do przesłania nam próbkę twórczości 1 mówi Agnieszka Prusik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. — To doskonała okazja do pokazania się na dużej scenie olsztyńskiego amfiteatru i wypromowania swojej muzyki naszymi kanałami.

Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 6 czerwca. Dziesięć dni później przedstawią wyniki eliminacji, natomiast wielki finał jest zaplanowany na 2 lipca.

Wśród nagród w tym roku są pieniądze - łącznie 4,5 tys. złotych, sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu oraz nagrody rzeczowe.