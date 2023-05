Kiedy zaczną nas leczyć roboty? - Jarosław Jacek Walukiewicz

Czy w przyszłości będą nas leczyć roboty? To pytanie, które coraz częściej pojawia się w kontekście rozwoju technologii medycznych. Robot - chirurg, robot - internista, robot - kardiolog czy w przyszłości to z nimi będziemy spotykać się w przychodniach, szpitalach i klinikach? To złożone zagadnienie, które wymaga wnikliwej analizy i debaty, ale jedno jest pewne - rozwój technologii medycznych jest nieunikniony i może przynieść wiele korzyści dla pacjentów i całego systemu opieki zdrowotnej. Zapraszamy do wysłuchania panelu, którego prelegentem będzie Jarosław Jacek Walukiewicz - twórca i większościowy udziałowiec Constance Care S.A. oraz Prezes Zarządu Constance Care Centrum Rehabilitacji Robotycznej.