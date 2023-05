Prosto z ulicy: Bajkowa aleja w środku blokowiska. Japońskie wiśnie są prawdziwym magnesem na fotografów z Olsztyna

Różowa alejka zachwyca przechodniów i cieszy oko okolicznych mieszkańców. Jest "magnesem", który sprawia, że na majowe spacery olsztyniacy bardzo często wybierają się właśnie tam.

Różowe kwiaty drzew rozkwitły już na dobre. To kanzan (wiśnia piłkowana) pot. wiśnia japońska, która jest niezmiernie malownicza w okresie kwitnienia. Jej intensywnie różowe pełne kwiaty o średnicy 6 cm zwisają na długich szypułkach.

Jest to gatunek drzewa należącego do rodziny różowatych. Jedno z najładniej kwitnących wiosną drzew. Nie jest naszym rodzimym gatunkiem. Pochodzi z Japonii, gdzie podczas kwitnienia jest główną atrakcją obchodów tradycji hanami.

Gdzie znajduje się alejka?

Zachwycające różowe drzewka rosną przy alejce łączącej ulice Sikiryckiego i Świtycz-Widackiej na olsztyńskim Pieczewie.

Nasz fotoreporter Zbigniew Woźniak pojechał na miejsce i uwiecznił jak obecnie jest tam pięknie. Zobaczcie sami, jak wiosna wybucha w mieście!

Warto jednak wspomnieć, że niestety, nie każdy przychodzi do tego miejsca na spacer czy zrobić sobie po prostu zdjęcie. Nasza czytelniczka, która codziennie przechodzi obok drzewek, w drodze do pracy, zwróciła uwagę, że piękny widok przyciąga również mieszkańców, którzy nie widzą nic złego w zrywaniu kilku gałązek.

Szanujmy nasze olsztyńskie drzewa, zadbajmy o to, żeby alejka pozostało piękna. Drzewa niech zostaną w parku, bo tam jest ich miejsce.