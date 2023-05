Już za moment niepowtarzalna okazja dla wszystkich spragnionych dobrej energii i fantastycznej muzyki: Hillsong United nareszcie w Polsce

Hillsong United słynie wśród ogromnej rzeszy słuchaczy i w międzynarodowym środowisku muzycznym, z doskonałego brzmienia oraz niezwykle atrakcyjnej formy koncertów, których wyjątkowa dynamika i atmosfera powstaje w interakcji z publicznością. Wielkim atutem grupy, bodaj unikatowym w takiej intensywności i skali w żadnym innym przypadku, są właśnie występy na żywo - przepełnione radością i energią, współtworzone z widzami, żywiołowe właśnie. Żaden z koncertów australijskiej formacji, a odbyło się ich na całym świecie już tysiące, nie jest podobny do poprzedniego: za każdym razem to inna - niepowtarzalna! - wymiana energii między sceną i widownią.

Witalność zespołu i jego emocjonalne zaangażowanie są tak autentyczne, że aż 11 z 18 wydanych dotychczas przez Hillsong United płyt, to zarejestrowane na żywo koncerty. Z pewnością jednym ze źródeł niezwykłej siły zespołu jest fakt, że tworzą go ludzie młodzi, którzy na początku swojej artystycznej drogi często występowali jako wolontariusze, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Wzmacnia to szczerość i prawdę przekazu zawartego w utworach grupy, z których wiele stało się międzynarodowymi hitami. Australijczycy, śpiewając, głoszą Dobrą Nowinę, ale czynią to w sposób, który łączy we wspólnotę ludzi - bez względu na to czy i jaką wiarę wyznają. Dlatego też na koncertach Hillsong United gromadzą się tłumy słuchaczy, pragnących nie tylko żyć w lepszym świecie, ale również ten świat współtworzyć.