Niemiecki przyjmujący zostaje na kolejny sezon w Indykpolu AZS Olsztyn!

Niemiecki przyjmujący dołączył do ekipy akademików na początku sezonu 2022/23 i z miejsce stał się pierwszym wyborem trenera. Główne atuty Katlitzka to bardzo skuteczna zagrywka i atak. Niemiecki siatkarz zagrał w 20 meczach sezonu, w których zdobył 258 punktów (z czego aż 53 to asy serwisowe!).

Kibice Indykpolu AZS z pewnością zapamiętają występ Moritza Karliztka w trzecim meczu ćwierćfinałowym z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, w którym Niemiec zdobył 24 punkty, z czego 7 z samej zagrywki bezpośrednio przyczyniając się do wygranej zespołu z Kortowa.