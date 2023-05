IMGW wydał ostrzeżenie o kolejnych przymrozkach w regionie. W nocy nawet minus 6 stopni

— Prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza. Temperatura minimalna od minus dwóch do dwóch st. C, przy gruncie od minus sześciu do minus jednego st. C — poinformował IMGW w poniedziałkowym komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk pogodowych określono na 85 proc. Alert obowiązuje od godz. 21 w poniedziałek (8 maja) do godz. 7 we wtorek (9 maja) we wszystkich powiatach województwa.

Źródło: PAP

autor: Marcin Boguszewski