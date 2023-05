Olsztyn kolorowy i wiosenny. Za takimi widokami tęsknili mieszkańcy [ZDJĘCIA]

Olsztyn, chociaż wspaniały jest cały rok, to swoje najlepsze wdzięki pokazuje szczególnie wiosną i latem. Szczególnego uroku dodają tulipanowe aleje, które tworzą kolorowy korytarz wzdłuż głównych ulic miasta.

Olsztyn pięknieje z dnia na dzień. Spacerując po ulicach miasta możemy usłyszeć już pierwsze rozmowy turystów podziwiających wdzięki stolicy Warmii.

Szczególnego uroku dodają tulipanowe aleje, które są jednym z elementów wielkiego planu przywracania zieleni w mieście, na który ratusz wydał ponad 6 mln zł. Firma, która sadzi zieleń, przez trzy lata będzie także pielęgnować rośliny.

W związku z budową linii tramwajowej w ostatnich latach wycięto ponad 1,3 tys. drzew rosnących na terenach objętych tą inwestycją. Dlatego miasto zobowiązało się do rekompensat i zadeklarowało posadzenie 2,8 tys. drzew, 1470 krzewów, 6536 bylin oraz prawie 33 tys. kwiatów cebulowych.



Najwięcej drzew zostanie zasadzonych w dzielnicy Jaroty (497 drzew), Kormoran (443), Nagórki (332) i w Śródmieściu (304). To klony, lipy, dęby i drzewa owocowe (m.in. grusze), których sadzonki muszą mieć określone parametry. Wśród nich obwód pnia na wysokości metra nie może być mniejszy niż 16-18 cm czy jak w niektórych przypadkach wysokość rośliny to co najmniej trzy metry.

Miasto podkreśla, że nowe nasadzenia są istotne szczególnie w kontekście zmian klimatu. Drzewa w znacznym stopniu, poprzez korony, zmniejszają nagrzewanie się jezdni, chodników, budynków. Tym samym zmniejszają temperatury i niwelują efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Karol Grosz