Olsztynianin skrywał w mieszkaniu marihuanę, amfetaminę, mefedron i haszysz. Trafił za kratki

Wspólna praca olsztyńskich policjantów, a także prokuratury doprowadziła do przedstawienia zarzutów dotyczących posiadania znacznych ilości substancji zabronionych. W trakcie przeszukania mieszkania zabezpieczono ponad 1 kilogram nielegalnych środków – marihuany, amfetaminy, mefedronu oraz haszyszu. Decyzją sądu 58-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wyjaśniali okoliczności przestępstwa polegającego na udzieleniu narkotyków innej osobie. Do zdarzenia miało dojść w listopadzie ubiegłego roku na terenie Olsztyna.

W trakcie czynności operacyjnych funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpadli na trop mężczyzny mającego związek z tym przestępstwem. 58-latek został zauważony i zatrzymany w pobliżu jednego z olsztyńskich bloków. Następnie funkcjonariusze postanowili sprawdzić czy mężczyzna w mieszkaniu nie posiada substancji zabronionych.

W trakcie przeszukania poszczególnych pomieszczeń znaleźli woreczki foliowe z zawartością proszków różnego koloru, tabletek, a także zielony susz roślinny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczono ponad 470 gramów marihuany, blisko 560 gramów metamfetaminy, ponad 150 gramów mefedronu oraz około 37 gramów haszyszu. Zabezpieczone substancje przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

58-latek trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał on zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości substancji zabronionych, a także udzielania narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Pod koniec kwietnia br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.