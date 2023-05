Z Szyman polecimy to Turcji. Lotnisko Olsztyn-Mazury uruchomi połączenia do Antalyi dzięki polskiemu touroperatorowi

Największy polski touroperator – ITAKA, ogłosił uruchomienie pierwszego w historii Lotniska Olsztyn-Mazury połączenia czarterowego do tureckiej Antalyi. Loty na tej trasie wystartują już 21 czerwca i będą dostępne do 20 września 2023 roku.

Antalya uważana jest za jedno z najlepszych wakacyjnych destynacji w Turcji, głównie ze względu na piękne i piaszczyste plaże oraz ciepły, śródziemnomorski klimat. Miasto słynie z urokliwych krajobrazów, ciekawej architektury oraz historycznych zabytków, do których należy zaliczyć Wieżę Hidirlik, bramę Hadriana, słynny Żłobkowany Minaret, a także romantyczny Plac Republiki.

Turyści znajdą w Antalyi bogatą ofertę hoteli i kurortów, parków rozrywki, sklepów oraz restauracji serwujących regionalne dania. Wszystko to sprawia, że Antalya jest idealnym miejscem do wypoczynku na Riwierze Tureckiej. Podróż do Antalyi będzie trwała ok. 3 godziny, samolotami mogącymi zabrać na pokład 189 pasażerów.

— Nawiązanie współpracy z Itaką, liderem branży turystycznej, to nowy rozdział w historii Lotniska Olsztyn-Mazury. Cieszę się, że dostrzeżono potencjał naszego regionu, nie tylko jako destynacji przyciągającej turystów, ale również jako ważnego rynku dla biur podróży, oferujących wczasy za granicą. Jestem przekonany, że z możliwości zaplanowania wypoczynku w Turcji z wylotem z Szyman skorzysta wielu mieszkańców Warmii i Mazur — mówi Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Klienci ITAKI będą mogli skorzystać z darmowego parkingu na Lotnisku Olsztyn-Mazury w ramach specjalnej promocji. Monitorowane parkingi zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego, a wcześniejsza rezerwacja miejsc nie jest wymagana.

— Rozpoczynamy naszą współpracę mocnym wejściem, naszym ofertowym hitem, jaką jest Antalya, czyli słynna Riwiera Turecka. To także bestseller sezonu LATO 23, więc turyści, którzy myślą o wakacjach w Turcji i wybiorą wylot z Olsztyna, mają gwarancję oferty przygotowanej przez ekspertów i komfort podróży rozpoczynającej się w dogodnym dla siebie porcie wylotowym. Liczymy na wspólny sukces, który będzie bazą do rozwoju współpracy z Lotniskiem Olsztyn-Mazury i poszerzeniem dostępności naszego produktu o kolejny, atrakcyjny port wylotowy — komentuje Piotr Henicz, Wiceprezes ITAKA HOLDINGS.

źródło: Port Lotniczy Olsztyn - Mazury