Na ul. Synów Pułku w Olsztynie praca wre. Kolejne szyny nowej linii tramwajowej trafiły na swoje miejsce

Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie trwa w najlepsze. W ostatnim czasie dało się to zauważyć m.in. na ul. Synów Pułku, gdzie kolejne szyny nowej inwestycji trafiły na swoje miejsce. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w październiku tego roku rozbudowa zostanie zakończona.

Inwestycja tramwajowa bez wątpienia do najprostszych nie należy. Oprócz samych torów i infrastruktury takiej jak przystanki czy pętle, wykonawca zobowiązał się do wymiany całej podziemnej sieci kanalizacyjnej czy ciepłowniczej. Całości prac dopełniają jeszcze przebudowane drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Jednym słowem — na terenie inwestycji tramwajowej jest co robić.

Prace wykonawcy inwestycji tramwajowej nie przebiegały jednak bez komplikacji - głównie natury finansowej. W grudniu zakończono mediacje między samorządem Olsztyna a konsorcjum firm, których liderem jest spółka Polimex Infrastruktura.

Szczęśliwie obie strony doszły do porozumienia, a nowa infrastruktura ma zostać oddana pod koniec października 2023 roku.

Nowa tramwajowa infrastruktura to przeszło sześć kilometrów podwójnego torowiska z pełną infrastrukturą towarzyszącą wraz z chodnikami i drogami dla rowerów, które zostały poprowadzone ulicami: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego oraz węzeł przesiadkowy zlokalizowany przy Wysokiej Bramie. Projekt zakłada również nasadzenia ponad 2,8 tys. drzew.