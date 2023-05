Urania zagrożona? Władze Olsztyna otrzymały wyniki ekspertyzy dachu remontowanej hali

Remont hali Urania trwa już od prawie dwóch lat i jest już na ukończeniu. Ta trudna inwestycja w trudnych czasach to jedno z większych wyzwań, jakie w ciągu ostatnich lat podjęła gmina Olsztyn. Przypomnijmy, że gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem, to remont zostałby ukończony już w marcu, a obecnie hala byłaby zaopatrywana w meble, oświetlenie, nagłośnienie i wszystkie inne elementy niezbędne do organizacji imprez masowych. Obecny termin, czyli 16 października 2023 roku, to wynik mediacji pomiędzy prezydentem Olsztyna a wykonawcą inwestycji, czyli firmą Midbud.

Fuszerka na dachu?

Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy przyglądający się inwestycji zauważyli nienaturalne odkształcenia blachy na łączeniach kopuły z bryłą budynku. Jak udało nam się ustalić, inwestor, czyli w tym przypadku gmina Olsztyn, poprosił wykonawcę o wyjaśnienie tej sytuacji. Przedstawiciele Mirbudu twierdzą, że to normalny objaw i blacha po położeniu może się odkształcać w ten właśnie sposób. Same arkusze mają aż 28 metrów długości i grubość zaledwie 0,7 mm. Obłożenie całej kopuły Uranii wymaga użycia aż 260 takich elementów, których montaż nie należy do najprostszych.



Miasto jednak chce, żeby ta inwestycja została dopięta na ostatni guzik. Urzędnicy zwrócili się o opinię zarówno do producenta blachy, jak i niezależnej firmy budowlanej.

Eksperci przemówili

A raczej napisali, bo dziś (czwartek 5 maja) do olsztyńskiego ratusza wpłynęły wyniki ekspertyzy dachu przeprowadzonej przez niezależną firmę z branży budowlanej. Władze miasta nie zdradzają jednak jej zawartości.

— Mamy już ekspertyzę, jednak analizujemy otrzymaną dokumentację. Chcielibyśmy także w tej sprawie poznać opinię projektantki hali — przekazuje nam Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta w Olsztynie.

Wyniki samej ekspertyzy i opinię projektantki hali poznamy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Karol Grosz