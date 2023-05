Na co dzień policjantka, a w czasie wolnym strażaczka i radna. Kobieta petarda z Warmii i Mazur

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które nie jest obce policjantce z Komisariatu Policji w Białej Piskiej sierż. Annie Albińskiej. Pomaga ludziom będąc policjantką, strażaczką w OSP Drygały oraz radną. W majowy weekend zorganizowała pomoc dla 82-letniej mieszkanki gminy, będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Od blisko 6 już lat jest policjantką. Służbę pełni w Zespole Patrolowo- Interwencyjnym w Komisariacie Policji w Białej Piskiej. Mowa tu o sierż. Annie Albińskiej, która jest też radną, a od kilku miesięcy także strażakiem w OSP Drygały.

Sierż. Anna Albińska podejmowała już różne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. To ostatnie przedsięwzięcie zasługuje na szczególne pochwały i uznanie. Policjantka dowiedziała się o 82-letniej mieszkance gminy Biała Piska będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Kobieta jest ofiarą przemocy domowej ze strony syna, który obecnie odbywa wyrok za znęcanie się nad matką. Jej sytuacja finansowa też jest ciężka, a mieszkanie bardzo zaniedbane. To właśnie dlatego sierż. Anna Albińska postanowiła jej pomóc wspólnie z dzielnicowym. Najpierw zorganizowali wśród mieszkańców zbiórkę niezbędnych rzeczy typu: meble, dywany, pościel, które mogłaby jeszcze wykorzystać seniorka. Lokalna społeczność bardzo aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie.

Mając już niezbędne wyposażenie Ania skrzyknęła strażaków z OSP Drygały, by przejść do działania. Cała ekipa odwiedziła starszą panią już z samego rana w dniu 1 maja, czyli w Święto Pracy robiąc jej ogromną niespodziankę. Metamorfoza mieszkania trwała kilka godzin. Najpierw trzeba było wszystko wysprzątać, a na koniec wnieść nowe sprzęty w postaci meblościanki, dywanu i specjalistycznego łóżka, które też udało jej się zorganizować. Ostatecznie było to zupełnie inne mieszkanie- ładne, czyste i przytulne, a na twarzy seniorki wreszcie pojawił się uśmiech. Po zakończeniu metamorfozy, dokonanej w czasie wolnym, policjantka pojechała na służbę.

Sierż. Anna Albińska jest policjantką, strażaczką, radną, ale pomimo wielu obowiązków znajduje też czas wolny dla siebie, który głównie poświęca rodzinie – mężowi i trójce dzieci. Ma też swoje hobby. Od pewnego czasu Ania zajmuje się roślinami stabilizowanymi, a poza tym lubi dbać o kondycję chodząc na siłownię.

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które przyświeca sierż. Annie Albińskiej na co dzień, kiedy pełni służbę w granatowym mundurze, ale także wtedy, gdy w czasie wolnym zmienia go na mundur w kolorze piaskowym.