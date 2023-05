Weekend na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

Długi, majowy weekend jeszcze nie dobiegł końca. Olsztyńscy policjanci czuwają nad porządkiem i bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej m.in. 53-latka, który wsiadł za kierownicę w stanie nietrzeźwości, 29-latka, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i 30-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość o 62 km/h w obszarze zabudowanym.

W piątek (28 kwietnia) przed godziną 16:00 na wysokości m. Wrócikowo funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobowego opla, za którego kierownicą siedział 53-latek. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania 53-latek będzie tłumaczył się przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

W sobotę (29 kwietnia) na jednej z ulic w Olsztynie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowe audi, za którego kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. Ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za niestosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (1 maja) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 30-latka siedzącego za kierownicą bmw, który na ul. Lubelskiej w Olsztynie przekroczył dozwoloną prędkość jadąc w obszarze zabudowanym 112 km/h przy ograniczeniu 50 km/h. 30-latkowi zatrzymane zostało prawo jazdy. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych, a na jego konto wpłynie 14 punktów karnych.

Długi, majowy weekend jeszcze się nie skończył. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności na drodze oraz o stosowanie się do przepisów. Bezpieczeństwo zależy od nas!