Kolejny dzień poszukiwań zaginionego mężczyzny na jeziorze Skarlińskim

Nowomiejscy policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia na jeziorze Skarlińskim. Doszło tam do wywrócenia się łodzi wiosłowej, którą płynęło trzech młodych mężczyzn. Jeden z nich o własnych siłach dopłynął do brzegu, drugi pomimo udzielonej mu pomocy zmarł w szpitalu. Nadal trwają poszukiwania trzeciego z nich, który zniknął pod wodą.

Do zdarzenia tego doszło w minioną niedzielę (30 kwietnia). Ok. godz. 12:20 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że na jeziorze Skarlińskim wywróciła się łódź wiosłowa. Miało nią płynąć trzech mężczyzn w wieku ok. 30 lat.

Jeden z nich o własnych siłach dopłynął do brzegu, drugi został podjęty z wody przez przypadkowych świadków, którzy usłyszeli wołanie o pomoc. To oni udzielili pierwszej pomocy nieprzytomnemu 30-latkowi, który przez Zespół Karetki Pogotowia był reanimowany przez ok. 2 godziny. Mężczyzna trafił do szpitala, niestety tam zmarł.

Pod wodą zniknął trzeci z mężczyzn. Od niedzieli na jeziorze trwają poszukiwania 27-latka. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, strażacy ochotnicy z OSP w Bratianie, Marzęcicach, Skarlinie, Łąkorzu, funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Iławy, Specjalistyczna Grupa Sonarowa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Jezioro przeszukiwane jest z wykorzystaniem łodzi, drona i sonaru. We wtorek (2 maja) do grupy poszukiwawczej dołączyła też policyjna łódź kabinowa z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni ci znajdowali się pod działaniem alkoholu i nie mieli na sobie kapoków.

Wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia na jeziorze będą teraz wyjaśniane przez policjantów.