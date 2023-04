Wiemy, kto w Olsztyńskim Teatrze Lalek jest uwielbiany przez widzów

Olsztyński Teatr Lalek tworzy niepowtarzalne spektakle. Doceniają je nie tylko festiwale, ale przede wszystkim publiczność. I tak jak nie ma teatru bez widza, tak nie ma roku bez podsumowań.

Ulubioną aktorką została Karolina Sadowska, która grała m.in. w spektaklu "Lot" o zamordowanej w Katyniu Janiny Lewandowskiej. Aktorka otrzymała również Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.

— Mam mnóstwo planów na przyszłość i już kolejne projekty w głowie. Takie dają mi jeszcze więcej energii, aby iść do przodu i robić nowe rzeczy dla widzów. Oczywiście nagroda od nich jest niesamowita. To szczera ocena, która daje mi radość i pokazuje, że to, co robię, się podoba — przyznaje Karolina Sadowska.

Ulubionym aktorem został Marcin Młynarczyk, który tym samym tytułem cieszył się w 2017 roku. Ulubiony spektakl to "Mały Nemo w krainie snów", a w ulubioną postać wcieliła się Monika Gryc, wcielając się w małego Nemo.

Agnieszka Harasimowicz, Agnieszka Roszko i Roman Wołosik zostali wyróżnieni przez Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna, za 30-lecie pracy artystycznej.

ar