Mazurska majówka w Olsztynku

Olsztynek, mazurskie miasteczko w klimacie Slow City leży mniej więcej w połowie drogi miedzy Warszawą a Trójmiastem, przy trasie S7 (co oznacza nie więcej niż 2 godziny jazdy) Samolotem tu nie dolecimy, ale koleją z Warszawy to i owszem (duży przystanek na trasie Warszawa-Olsztyn)

Jak już traficie do Olsztynka, to wizytę w tym mieście koniecznie musicie rozpocząć od wizyty w Skansenie. Tam, o ile będziecie mieli szczęście, na samym wejściu powita was artysta rzeźbiarz Adam Ekiert(przez przyjaciół nazywany Obeliksem) słowami: „Witajcie wędrowcy i pamiętajcie, że Olsztynek was wzbogaci, Iława zuboży”



Tym powitaniem Adam nawiązuje do przygód Karola Wojtyły, który dość często odwiedzał nasz region w trakcie swoich wypraw kajakowych. W trakcie jednej z nich(rok 1958, jezioro Pluszne) otrzymał polecenie stawienia się u kardynała Wyszyńskiego aby odebrać nominację papieża Piusa XII na biskupa pomocniczego-stąd określenie Obeliksa, że „Olsztynek was wzbogaci”

Wątek Iławy i „zubożenia" to z kolei nawiązanie do wyprawy w trakcie której przyszłemu papieżowi skradziono kajak, gdy przebywał w 1973 roku na samotnym wypoczynku, nad Jeziorakiem.

Skansen, którego pełna nazwa to Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, to obiekt powstały jeszcze przed I wojną światową(1909) w Królewcu, gdzie funkcjonował do 1937 roku. Przeniesiony został do Olsztynka z powodów marketingowych-aby podnieść atrakcyjność pobytu dla turystów odwiedzających pomnik-mauzoleum prezydenta Rzeszy - feldmarszałka Paula von Hindenburga (Tannenberg-Denkmal). Dzisiaj po mauzoleum pozostały tylko gruzy, Niemcy przed wycofaniem się w 1945 roku wysadzili je w powietrze. Natomiast skansen ma się doskonale. Na tegoroczną majówkę przygotował szereg atrakcji, a 1 maja zapowiada się wręcz rewelacyjnie.





Prezentacja przetwórstwa lnu (godz. 12:00 – 16:00) i dodatkowo tkania na krośnie (godz. 12:00, 13:00 i 14:00) odbędą się z kolei w obiekcie ze wsi Chojnik

Pokazy kowalstwa obserwować będzie można w skansenowskiej kuźni w godz. 11:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00.

O godz. 11:00 i 13:00 w zagrodzie obiektu ze wsi Kaborno, odbędą się pokazy strzyżenia owiec oraz obróbki wełny owczej „Od owcy do sweterka"

Prezentacja przetwórstwa lnu (godz. 12:00 – 16:00) i dodatkowo tkania na krośnie (godz. 12:00, 13:00 i 14:00) odbędą się z kolei w obiekcie ze wsi Chojnik

Pokazy kowalstwa obserwować będzie można w skansenowskiej kuźni w godz. 11:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00.

Dla większości zwiedzających trafi się prawdopodobnie jedyna okazja w życiu, aby zobaczyć jak wygląda sadzenie ziemniaków pod szpadlem oraz sadzarką konną (godz. 12:00 – 14:00).



W tym dniu nie zabraknie muzealnych warsztatów dla dzieci: „Obraz malowany na szkle”, „Malowane kafle”, „Wędrowny drukarz” oraz „Drewniane domki dla owadów” (biały namiot pod biurem skansenu – w godz. 10:00 – 16:30).



Wszystko odbędzie się w klimacie wiejskiego kiermaszu, na którym lokalni wytwórcy będą oferować swoje rękodzielnicze i kulinarne wyroby.

Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne. Od godziny 11:00 na scenie wystąpią: Hanna Banasiak z animacja teatralną dla najmłodszych – „Teatralne bajanie i muzykowanie”, następnie rozbrzmi koncert zespołu Czarek Kuczyński oraz „Brylanty i Bażanty”. Z kolei Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” zaprosi na występy tańca i śpiewu ludowego.