Orlen inwestuje na Warmii i Mazurach. Farma fotowoltaiczna w Wielbarku za 200 milionów złotych

Farma fotowoltaiczna w Wielbarku pozwoli na zasilenie ok. 35 tys. gospodarstw domowych. Do końca roku jej moc zostanie zwiększona do 70 MW. Obiekt znajduje się na 119 ha powierzchni. Budowa trwała trzy lata. Na farmie zamontowano 150 tys. paneli. Koszt inwestycji wyniósł 200 mln zł.