Jedna z najgłośniejszych par Hollywood podwoiła swoją fortunę. Teraz ich majątek wynosi prawie 372 mln funtów

Można powiedzieć, że para jest zaangażowana w branżę biznesową na różnych poziomach. Od telefonów komórkowych do kosmetyków i napojów bezalkoholowych.

Aktualnie, jedna z ważniejszych inwestycji Ryana Reynoldsa to walijski klub Wrexham AFC, który wkrótce zagra na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas. Aktor zainwestował w Wrexham AFC, choć nie ma pojęcia o futbolu. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę.

W sobotę Wrexham ograł 3:1 Boreham Wood, zapewniając sobie awans do League Two. "To dopiero początek" — zapewnił trener zespołu Phil Parkinson, cytowany przez The Athletic.

Reynolds skradł serce kibiców, którzy bardzo ciepło go przyjęli. Obie strony twierdzą, że awans bardzo dużo znaczy nie tylko dla kibiców, ale również dla całego miasta.

"Możemy usłyszeć, jak wiele znaczy to dla miasta. To moment na świętowanie, a bycie przyjętym do tej społeczności jest największym honorem, jakiego doświadczyłem w życiu" — powiedział McElhenney cytowany przez The Athletic.

Ryan Reynolds jest jednym z najlepiej zarabiających aktorów w Hollywood. Mądrze inwestując ciągle pomnaża swój majątek. Jego dochód na samych filmach wyniósł w 2020 roku 57 mln funtów. Od lat znany jest z billboardów i reklam znanych marek takich jak Armani, Hugo Boss i Nissan.

Blake Lively to gwiazda znana głównie z serialu "Plotkara". Tylko na tej produkcji zarobiła łącznie ponad 6 mln funtów. Współpracowała m.in. z L’Oreal, Gucci czy Chanel Mademoiselle. Teraz jej głównym przedsięwzięciem są napoje bezalkoholowe Betty Buzz.

Wspólny majątek pary szacuje się na około 372 mln funtów. Choć żyją na co dzień w Nowym Jorku, to dzięki nowej inwestycji aktorska para planuje kupić posiadłość znajdującą się w Europie, tak aby Reynolds miał bliżej do swojego klubu w Walii.