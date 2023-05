Uczniowie z Dobrego Miasta na stażu w... Grecji

Osiemnastu uczniów z dobromiejskiej szkoły od 27 marca do 7 kwietnia realizowało staż w firmach greckich w zawodach technik informatyk i logistyk. Praca stażystów polegała m.in. na optymalizacji wykorzystania zasobów firmy, kalkulacji kosztów, organizacji transportu, tworzeniu i analizie baz danych, diagnostyce i naprawianiu sprzętu komputerowego, opracowaniu narzędzi informatycznych ułatwiających pracę biura. Uczniowie podnosili też swoje umiejętności językowe poprzez pracę z osobami, które nie porozumiewają się na co dzień w języku polskim, każdy uczeń poprawił swoją komunikację w języku angielskim. Na zakończenie stażu jego uczestnicy otrzymali certyfikaty, ponadto dokumenty Europass mobilności potwierdzające uzyskanie odpowiednich kompetencji i umiejętności.

Podczas pobytu w Grecji uczniowie wzięli też udział w programie edukacji ekologicznej. Przygotowali narzędzia i wyruszyli w okolice zbierać plastikowe odpady, które poddane zostały recyklingowi w miejscowości Nafplio. Dzięki temu poznali metody segregacji oraz przyczynili się do poprawy środowiska. Jak sami twierdzą, podniosło to ich świadomość potrzeby dbania o wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia. Ale że nie samą pracą żyje człowiek, nie zabrakło oczywiście okazji do poznawania greckiej kultury czy to przez egzotyczna przyrodę, zwiedzanie zabytków, czy też nawiązanie kontaktów z osobami mieszkającymi na co dzień w Grecji.

- Kolejny wyjazd na zagraniczny staż okazał się owocny dla uczniów naszej szkoły. Podniósł ich pewność siebie i wiarę we własne umiejętności. Dzięki pracy w tutejszych przedsiębiorstwach nasza młodzież rozwinęła swoje kompetencje językowe, społeczne i kulturalne. Wyjazd umożliwiło uzyskanie przez szkołę akredytacji ERASMUS+ o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-096389 na realizację projektów mobilnościowych, dążących do rozwoju zawodowego uczniów szkoły. Realizacja krótkoterminowej mobilności odbyła się w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000061644 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – mówi Andrzej Wonia, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.