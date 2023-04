55 lat minęło jak jeden dzień...

Kilkanaście lat temu wobec nadchodzących, surowych norm środowiskowych, fabryka Michelin stanęła wobec konieczności modernizacji istniejącej w fabryce elektrociepłowni. W następnym etapie zdecydowano o rozpoczęciu budowy w zakładzie nowoczesnej ciepłowni gazowej. W 2015 roku Michelin zapowiedział, że w związku z nową inwestycją planuje zaprzestanie dostarczania miastu energii cieplnej. Budowa nowej ciepłowni gazowej umożliwi fabryce opon rezygnację z węgla z końcem 2024 roku. Dzięki temu koncern Michelin będzie spełniać restrykcyjne europejskie normy środowiskowe poprzez ograniczenie emisji CO2 o ponad 80 proc. oraz zminimalizowanie emisji innych substancji.

Po zakończeniu współpracy z Michelin Polska ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie dostarczać budowana Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), której uruchomienie planowane jest w ostatnim kwartale 2023 roku.

W związku z zakończeniem współpracy w czwartek (27 kwietnia) w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółek Michelin i MPEC Olsztyn z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, podczas którego podkreślono wieloletnią bardzo dobrą współpracę oraz znaczenie wspólnej odpowiedzialności wszystkich partnerów w zapewnieniu bezpiecznych i komfortowych dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna.

*** Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Firma Michelin przez lata odpowiadała na potrzeby Olsztyna, dostarczając ciepło mieszkańcom. Jesteśmy wdzięczni, że świadczenie tych usług odbywało się bezproblemowo i zawsze ze zrozumieniem naszych oczekiwań. W szczególności dotyczy to okresu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która jako jeden z elementów systemu energetycznego miasta zastąpi dotychczasową ciepłownię Michelin. Dziś, gdy realizacja tej ważnej inwestycji dobiega końca, przyszedł czas by podziękować firmie Michelin za dotychczasową, tak ważną dla naszych mieszkańców, wzorową współpracę.

*** Prezes MPEC Olsztyn Konrad Nowak

Współpraca z firmą Michelin w zakresie zakupu ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej miała zawsze charakter partnerski. Zaczynając od codziennych kontaktów na szczeblu operatorskim, poprzez wspólne planowanie pracy źródeł w poszczególnych sezonach, aż po strategiczne dyskusje w kontekście przyszłości i zabezpieczenia potrzeb grzewczych mieszkańców - przedstawiciele koncernu zawsze wykazywali się zrozumieniem i zaangażowaniem w znalezieniu najbardziej optymalnego dla obu stron rozwiązania. Dobitnym wyrazem woli współpracy ze strony Michelin było wielokrotne przychylanie się do wniosków miasta o przedłużenie współpracy z MPEC, co pozwalało zachować komfortowe i bezpieczne dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna. Przez wszystkie lata współpracy Spółka Michelin pokazała, jak bardzo jest zintegrowana z miastem, będąc jego istotnym filarem nie tylko jako największy pracodawca, ale również świadomy realizator misji świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności. W imieniu swoim i wszystkich współpracowników składam serdeczne podziękowania zarówno Zarządowi Spółki, jak również wszystkim jej pracownikom, z którymi mieliśmy bezpośrednie i bardzo partnerskie relacje.

*** Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Michelin Polska Sp.z.o.o. Juan Antonio Alvarez-Ossorio

Dziękujemy MPEC za lata partnerskiej i konstruktywnej współpracy zarówno w okresie gdy fabryka była znaczącym dostawcą energii cieplnej na potrzeby miasta, jak w ostatnim czasie, gdy Michelin przeprowadza i planuje rozwijać w swoim zakładzie w Olsztynie proces transformacji energetycznej.



W naszym programie zaplanowaliśmy zaprzestanie używania węgla do 31 grudnia 2024 roku. W tym celu zainstalowaliśmy w olsztyńskiej fabryce dwa nowe kotły gazowe. Wpływ przemysłu na środowisko jest bardzo ważny W konsekwencji tej inwestycji znacznie wzrosną nasze koszty energii – jednak odpowiedzialność zobowiązuje nas do przyczyniania się do ochrony naszej planety ponad wszelkimi względami ekonomicznymi i będziemy to czynić aż do momentu, gdy osiągniemy w przyszłości zerowy poziom emisji i neutralny wpływ na środowisko. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój jest koniecznym elementem rozwoju i funkcjonowania naszej firmy bo służy naszym pracownikom, naszym klientom i społeczeństwu wokół nas. Zwłaszcza w kontekście energetyki. Jestem wdzięczny Zespołom MPEC i Michelin oraz władzom Olsztyna za wieloletnie wspólne planowanie działań, rozwiązywanie problemów i przygotowywanie rozwiązań najkorzystniejszych dla lokalnej społeczności, a także dla rozwoju naszych firm.