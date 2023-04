Na ten film czeka ogrom ludzi. Ma zarobić miliard dolarów

Pierwsza część filmu "Diuna" pojawiła się w kinach pod koniec 2021 roku. Produkcji opartej na powieści Franka Herberta towarzyszyło wiele pozytywnych recenzji, które zaowocowały aż 10 nominacjami do Oscara. Ostatecznie film otrzymał 6 statuetek, głównie w technicznych kategoriach (montaż, dźwięk, zdjęcia, efekty specjalne, scenografia, muzyka).

Do "pełnego sukcesu" zabrakło jednak większych pieniędzy w kasach kin. Na całym świecie "Diuna" zarobiła 402 mln dolarów, tymczasem koszt jej produkcji to 165 mln dolarów i ok. 50 mln na promocję filmu. Zasada filmowa jest jednak taka, że aby tytuł zaczął przynosić zysk w kinach musi zarobić chociaż dwa razy więcej niż kosztował.

Warto wspomnieć, że "Diuna" pojawiła się w kinach w okresie, w którym wszyscy wracali dopiero do "normalnego życia" po pandemii koronawirusa.

Druga część ma za to szansę odnieść jeszcze większy sukces i przynieść lepsze dochody. I takie są pogłoski.

Reżyser "Diuny" Denis Villeneuve tak reklamuje jej drugą część: - W porównaniu do poprzedniego filmu będzie bardziej dynamiczna. Można ją nazwać pełnym akcji epickim filmem wojennych. To będzie spektakularne widowisko. (…) Całość została nakręcona przy użyciu kamer IMAX. Jestem tym ogromnie podekscytowany, bo to jeszcze bardziej podniesie stronę wizualną filmu. Pierwszą część zrealizowaliśmy w ten sposób tylko w 40 proc.

Druga część pojawi się w kinach na początku listopada bieżącego roku.

Jako, że część pierwsza po premierze kinowej stała się również przebojem na platformie HBO Max, a także zyskała rozgłos dzięki Oscarom, analitycy kinowi twierdzą, że kolejna ekranizacja może zarobić w kinach nawet miliard dolarów.