Majówkowy rozkład imprez w Olsztynie. Co się dzieje w mieście?

W zamian za trzy dni urlopu dziewięć dni wypoczynku - tak w największym skrócie wygląda długi, majowy weekend w Polsce. Wyjazdy za miasto, spotkania z rodzina lub znajomymi, a może odwiedziny w którejś z miejskich instytucji kultury? Podpowiadamy, jaką ofertę na najbliższe dni przygotowały te ostatnie.

28 kwietnia

Koncert symfoniczny

Olsztyn

Stefan Sanders (USA) – dyrygent, Anna Kłosowska-Gryc – flet, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Janusz Ciepliński – prowadzenie koncertu | Program: Wojciech Kilar – Orawa, Franz Doppler – Fantazja węgierska Pastorale op. 26, Francois Borne – Fantazja brilliant na tematy z opery „Carmen” G.Bizeta / na flet i orkiestrę, Antonin Dvořák – IX Symfonia e-moll op. 95 Z Nowego Świata

Godz. 19:00, sala koncertowa Filharmonii.

28 kwietnia

Koncert: Antigama/Redemptor/Shodan/Hellium

Olsztyn

Warszawscy weterani sceny grindcore Antigama wraz z deathmetalowymi załogami Redemptor i Shodan zapowiedzieli wiosenną trasę koncertową pod szyldem „Decomposition Ensambles Tour”. W ramach tejże, zespoły pojawią się także w Olsztynie na scenie Zgrzyt, gdzie będą promować swoje najnowsze wydawnictwa. Towarzyszyć im będzie zespół Hellium, dowodzony przez Wojciecha Hoffmana znanego z wieloletnich występów w legendarnym Turbo.

Godz. 19.00, Browar Warmia Scena Zgrzyt, ul. F. Nowowiejskiego 15.



28 kwietnia

Koncert: Fervor

Olsztyn

Od początku swojej działalności band stawiał na tworzenie utworów, które z jednej strony łatwo wpadają w ucho, a z drugiej są niebanalne. Grupa ma za sobą ponad 100

koncernów w całej Polsce, na których występowała obok największych gwiazd polskiej estrady. Muzyka grupy to mieszkanka rocka oraz popu z domieszką funku.

FERVOR to grupa przyjaciół, która kocha tworzyć utwory, grać koncerty i dzielić się swoją radością z publicznością.

Godz. 20.00, Kuźnia Społeczna, ul. Kotańskiego 1.

29 kwietnia

Muzyka zespołu Metallica symfonicznie

Olsztyn

W roku 2023 na kolejne koncerty zawita do Polski wyjątkowy projekt - pod szyldem "Muzyka zespołu Metallica symfonicznie" wystąpi jeden z najlepszych coverbandów Metallica na świecie. W skład projektu wchodzi czteroosobowy zespół oraz orkiestra symfoniczna 'Orion'. Na koncertach usłyszymy największe przeboje Metallica w symfonicznych aranżacjach wykonanych tak jak na słynnej płycie "Metallica S&M".

Godz. 16.00/19.30, sala koncertowa filharmonii.



29 kwietnia

Koncert: HYLLA

Hylla to połączenie elektroniki z motywami etnicznymi. Zespół inspiracje czerpie u źródeł, korzystając z archiwalnych nagrań, pieśni zebranych w trakcie etnograficznych ekspedycji po regionach łemkowskim i bojkowskim, Nadsania i Chełmszczyzny, a także od autentycznych pieśniarzy i muzyków będących skarbnicą folkloru w najczystszej, pierwotnej formie.

Godz. 19.00, Kościół ewangelicko-augsburski, ul. Stare Miasto 1.

29 kwietnia

Spacer z Muzeum Nowoczesności

Olsztyn

Wyprawa do nowo powstałego Parku Pamięci, utworzonego przy ul. Partyzantów na miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego.

Godz. 12.00, Muzeum Nowoczesności, ul. Knosały 3b.

30 kwietnia

Antologia olsztyńskiej sceny muzycznej

Olsztyn

MOK Olsztyn serdecznie zaprasza na kolejną odsłonę Antologii olsztyńskiej sceny muzycznej. Antologia olsztyńskiej sceny muzycznej to koncertowo-anegdotyczna podróż przez kolejne piętra-kręgi dźwiękowego wtajemniczenia, w których rolę Wergiliusza będą - nomen omen - odgrywać: Czyści jak Łza, Kuśka Brothers, Aurelia Luśnia, Marek Matyjewicz (Shantaż), Walerian Ostrowski.

Godz. 14.00/18.00, Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3.

1 maja

Wielkie Majowe Sprzątanie

Olsztyn

Przestrzeń, którą będziemy się zajmować, jest swego rodzaju wizytówką Olsztyna odwiedzaną przez mieszkańców naszego miasta, regionu oraz gości z całego świata. Wokół mamy tak znane miejsca, jak Dom Przedpogrzebowy w Olsztynie / Dom Oczyszczenia - Bet Tahara (Dom Mendelsohna), Cmentarz Żydowski, Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Pumptrack Osiedle Grunwaldzkie, Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej, Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Godz. 10.00, Osiedle Grunwaldzkie.

1 maja

Jarmark Majowy w skansenie

Olsztyn

W programie: pokazy strzyżenia owiec oraz obróbki wełny owczej „Od owcy do sweterka” (godz. 11:00 i 13:00) w zagrodzie obiektu ze wsi Kaborno, przetwórstwa lnu (godz. 12:00 – 16:00), tkania na krośnie (obiekt ze wsi Chojnik – godz. 12:00, 13:00 i 14:00), kowalstwa w kuźni (godz. 11:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00). Będzie można zobaczyć jak wygląda sadzenie ziemniaków pod szpadlem oraz sadzarką konną (godz. 12:00 – 14:00). Nie zabraknie muzealnych warsztatów dla dzieci: „Obraz malowany na szkle”, „Malowane kafle”, „Wędrowny drukarz” oraz „Drewniane domki dla owadów”. Wszystko odbędzie się w klimacie wiejskiego kiermaszu, na którym lokalni wytwórcy będą oferować swoje rękodzielnicze i kulinarne wyroby.

Godz. 9.00, Skansen w Olsztynku, ul. Leśna 23.

1 maja

Bezpłatne zajęcia prowadzone przez Szkołę Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" w ramach Olsztyn Aktywnie,

Godz. 11.00, Jaroty, ul. Kanta (przy stawku obok pętli tramwajowej).

2 maja

Solidarni Nielegalni

Olsztyn

MOK Olsztyn serdecznie zaprasza na wyjątkową wystawę „Solidarni Nielegalni".

Wystawa ma na celu uświadomienie, że można stać się „nielegalnym" z dnia na dzień - w wyniku decyzji politycznych, nie zmieniając niczego w swojej postawie czy zachowaniu. Na przykładzie stanu wojennego z 13 grudnia 1981 r. MOK pokaże, jak to, co dzisiaj jest zgodne z prawem, jutro może stać się nielegalne i podlegające karze.

Godz. 16:00, Zajezdnia trolejbusowa, ul. Knosały.

2 maja

Warsztaty muzyczne „Z pieśnią przez pokolenia”

Lidzbark Warmiński

Zapraszamy całe rodziny – wszystkich miłośników wspólnego muzykowania. Śpiewająco oddamy cześć wiośnie. Niech zabrzmią instrumenty oraz nasze głosy! Prosimy także zabrać ze sobą ulubione wiersze, przysłowia, utwory własne dyktowane rozkwitem majowym. Ze względu na przypadający jednocześnie Dzień Flagi, mile widziane będą także akcenty większe i mniejsze w barwach narodowych.

Godz. 16.00, Oranżeria Kultury, ul. Krasickiego 2.

Fot. mat. org.

2 maja

Festiwal Smaków Foodtrucków

CRS Ukiel, ul. Kapitańska 23

Górka przy plaży nr godz. 12:00 - 21:00

3 maja

Koncert: Riverside: ID.Entity

Olsztyn

MOK Olsztyn zaprasza na wyjątkowy koncert grupy Riverside. Riverside to zespół z pogranicza rocka i metalu progresywnego, założony w 2001 roku przez Piotra Grudzińskiego i Piotra Kozieradzkiego. Po kolejnych znakomitych i doskonale przyjętych płytach, po setkach i tysiącach koncertów w kraju i zagranicą, Riverside dorobił się zasłużonego statusu prawdziwych mistrzów progowego grania - zespołu ambitnego, stale poszukującego, zachwycającego nieograniczoną wyobraźnią muzyczną i fenomenalnymi występami na żywo.

Godz. 20.00, Aula im. Anny Wasilewskiej, ul. Kościńskiego 11.

3 maja

Wykład „Pod niebem pełnym gwiazd. Białe noce.”

Olsztyn

„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?”, pisał Mikołaj Kopernik w swoim dziele „O obrotach”. Trudno się z nim nie zgodzić. Niejeden z nas z zachwytem od czasu do czasu spogląda na nocne niebo. Dlatego też warto wiedzieć, co na nim można zobaczyć. Podczas pokazu w planetarium prowadzonym na żywo przez astronoma dowiesz się jakie zmiany zachodzić będą na nocnym niebie w ciągu najbliższego miesiąca, jak znaleźć „gwiazdy wędrujące” czyli planety, nie wspominając o Drodze Mlecznej, którą każdy z nas pewnie widział, ale może nie każdy wie, czym ona jest. Przyjdź koniecznie! Planetarium to wyjątkowe miejsce na Ziemi, w którym obejrzysz nocne niebo w ciągu dnia.

Godz. 14.00, Olsztyńskie Planetarium, Al. Piłsudskiego 38.

3 maja

Wojewódzkie Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja:

10:00-11:00 Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej Świętego Jakuba (ul. Staszica, Stare Miasto)

11:15-11.35 Przemarsz ulicami Staszica, Pieniężnego, 1 Maja, Mrągowiusza, Warmińską, Lanca, Linki na Plac Konsulatu Polskiego

11:40-13:00 Uroczystości na Placu Konsulatu Polskiego pod Kolumną Orła Białego

13:00-13:15 Defilada kompanii honorowych ul. Warmińską.

Olszyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne zaprasza od 29 kwietnia do 3 maja 2023 na majówkę. W programie seanse filmowe i zwiedzanie z przewodnikiem.

- Planetarium

11:00 - Seans filmowy: Zaczarowany globus

12:00 - Projekcja na żywo: Sondujemy Układ Słoneczny

13:00 - Seans filmowy: Polaris

15:00 - Projekcja na żywo: Niebo dzisiejszej nocy

16:00 - Seans filmowy: Łucja, zagadka spadających gwiazd (Polaris 2)

17:00 - Seans filmowy: Niespokojny Wszechświat

18:00 - Queen "Heaven for everyone", projekcja muzyczna

- Obserwatorium Astronomiczne

Zwiedzanie pracowni z przewodnikiem oraz teleskopowe pokazy aktywności Słońca:

Zwiedzanie z przewodnikiem w godzinach: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 i 17:00. Wystawa Obserwatorium Astronomicznego obejmuje zagadnienia dawnej i współczesnej astronomii meteorytów oraz rachuby czasu.

Pokazy nieba: 19:30, 21:30 i 22:30.