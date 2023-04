Mobilnie fotografowali Olsztyn

Stolicę Warmii i Mazur chętnie odwiedzają ekipy filmowe realizujące programy podróżnicze, blogerzy i wideoblogerzy, dziennikarze zajmujący się turystyką. W Olsztynie nie brakuje też urzekających miejsc do fotografowania.

O tym przekonywali się i udowadniali goście naszego miasta, którzy wzięli udział w kolejnym z cyklu spotkań Sony Mobile Photo Trip 7 '22/23. Nasze miasto wybrali na ósmą z dziesięciu wizyt w tym sezonie w różnych miejscach kraju.

Uczestnicy tego wyjątkowego spotkania spędzili w Olsztynie dwa dni. To był bardzo intensywny czas, podczas którego mieli okazję zajrzeć w szereg zakątków stolicy Warmii i Mazur oraz charakterystycznych dla niej obiektów.

Pierwszego dnia mobilni fotografowie odwiedzili m.in. filharmonię, planetarium, kamienicę Naujacka czy hotel mieszczący się w budynku Centaurusa. Nie zabrakło wizyty w budynku Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II, w którym obejrzeli dawną salę sesyjną, mieli okazję obejrzeć panoramę Olsztyna z ratuszowej wieży oraz wysłuchać olsztyńskiego hymny w wykonaniu miejskiego hejnalisty.

Kolejny dzień to okazja do fotografowania jez. Ukiel oraz jego okolic, ale także najstarszej części stolicy Warmii i Mazur. Olsztyński zamek, Park Podzamcze, kamienice przyozdobione sgraffito - to najważniejsze atrakcje tej części wizyty.

- Dziękujemy wszystkim lokalnym partnerom za pomoc w zrealizowaniu wszystkich naszych pomysłów w tym mieście - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele Mobile Photo Trip. -Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w naszym foto-spacerze i spontaniczne zmiany w naszym harmonogramie.

Mobile Photo Trip to cykl spotkań fanów fotografii mobilnej. Zrzeszeni w stowarzyszeniu działają wspólnie od 2015 roku. Kolejne spotkanie wielbiciele tego rodzaju fotografii zaplanowali w Kartuzach.