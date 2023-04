Lotnisko w Szymanach z nowymi inwestycjami. Kwota robi wrażenie

Projekt „Energy Biznes - farma fotowoltaiczna i pompy ciepła” składa się z budowy farmy fotowoltaicznej wraz z carportami parkingowymi o mocy łącznie 946,98 kW oraz budowy pomp ciepła o mocy 1500 kW. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

— Przecieramy szlaki, bo tego typu inwestycje i tak dużym zakresie, nie były i nie są prowadzone na żadnym lotnisku w Polsce — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Oszczędności finansowe w dzisiejszych czasach to bardzo ważna kwestia, ale nie zapominamy przede wszystkim o ochronie środowiska. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii eliminuje emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystkie nowe projekty stwarzają jeszcze lepsze warunki do dalszego rozwoju naszego lotniska. Co prawda jest ono jednym z najmniejszych regionalnych portów lotniczych w kraju, ale z bardzo dużym potencjałem.

Inwestycja związana z pompami ciepła zakłada pięć instalacji, które będą zasilały w energię cieplną budynek terminala, wieży kontroli lotów, siedzibę lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, hangarów lotniskowych oraz budynki administracyjne. Zaplanowano 235 odwiertów o głębokości 150 metrów każdy, co daje w sumie ponad 35 km bieżących odwiertów.

Największa instalacja (o mocy 700 kW) będzie zasilała centralne ogrzewanie oraz zapewnieni ciepłą wodę użytkową w budynku terminala pasażerskiego. W okresie letnim będzie wspomagała agregat wody lodowej, przez co ograniczy zużycie przez niego energii elektrycznej oraz zapewni większą wydajność pomp ciepła w okresie zimowym (latem wymienniki będą chłodziły solankę oddając ciepło do gruntu).

W zakresie farmy fotowoltaicznej oraz carportów projekt zakłada zainstalowanie 2814 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 900,48 kW. Carporty parkingowe będą zajmowały powierzchnię około 260 m kw. oraz będą miały moc 46,5 kW, co łącznie daje nam 946,98 kW.

— Dzięki zarządowi województwa uzyskaliśmy środki na kolejną lokatę kapitału na naszym lotnisku — przyznaje Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. — Dlatego ciągle możemy mówić o zrównoważonym rozwoju. Nowa inwestycja przyniesie nam bardzo duże oszczędności. Z wyliczeń wynika, że będzie to ok. 2 mln zł rocznie, zatem powinna zwrócić się bardzo szybko.

Całkowity koszt projektu wynosi 26,5 mln zł z czego 60 proc. to unijne dofinansowanie. Instalacja pomp ciepła będzie kosztować blisko 14,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 9,7 mln zł. Postępowanie na wybór wykonawcy farmy fotowoltaicznej jest jeszcze w trakcie.