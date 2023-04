V Olsztyńskie Targi Pracy za nami

Edukacja, kursy, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Jak mówią specjaliści OHP - mamy w swoich zasobach wszystko, czego potrzebują aktywni nastolatkowie wchodzący na rynek pracy. Jesteśmy pod wrażeniem określonych perspektyw rozwoju i dojrzałego podejścia młodych ludzi do poszukiwania swojej drogi zawodowej. Jak mówi Ewa Kaliszuk - Zastępca Prezydenta Olsztyna pokolenie Z dorasta i szturmem podbija rynek pracy. Ale kim tak właściwie są „zetki”? Co zmienią? W co wierzą? Jakiej chcą przyszłości? Jaki mają stosunek do pracy zawodowej. Dyskutowaliśmy na ten temat z młodzieżą podczas warsztatów będących częścią dzisiejszego wydarzenia. Zajęcia z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy polskim i europejskim przeprowadzili doradcy zawodowi OHP, MUP oraz specjaliści EUROP DIRECT w Olsztynie. Specjaliści z Komenda Wojewódzka Policji przeprowadzili spotkania informacyjne na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę.

Łącznie V Olsztyńskie Targi Pracy odwiedziło ok. 1000 osób w tym młodzież szkół ponadpodstawowych, osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Ponad 40 wystawców w tym głównie pracodawcy reprezentujący różne branże gospodarki narodowej, służby mundurowe, specjaliści PIP, ZUS, PEFRON w Olsztynie, placówki edukacyjne, które organizują kursy kwalifikacyjne.

Organizatorem wydarzenia byli: Miejski Urząd Pracy i Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Honorowy patronat: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Patronat i opiekę medialną objęli: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz Gazeta Olsztyńska.