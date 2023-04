Uwaga „INWAZJA” roślin na Warmię i Mazury

Wielkie odkrycia geograficzne, rozwój transportu, a następnie globalizacja sprawiły, że organizmy przenoszone są specjalnie, czy też przypadkowo przez człowieka w różne odległe części globu.

W nowym środowisku organizmy nie mają najczęściej wrogów naturalnych, więc jeśli znajdą dogodne warunki, mogą się bez przeszkód rozprzestrzeniać, zajmując niszę ekologiczną gatunków rodzimych. Nie inaczej było z czeremchą amerykańską sprowadzoną w 1623 roku do Francji, gdzie sadzono ją jako roślinę ozdobną.

Dlaczego rośliny inwazyjne są szkodliwe?

• przeobrażają siedliska przyrodnicze

• zmniejszają bioróżnorodność

• wypierają rodzime gatunki

• powodują szkody gospodarcze

• niektóre są szkodliwe dla człowieka

Poniżej prezentujemy te wybrane, często spotykane na Mazurach, gatunki inwazyjne.

Ta wieloletnia bylina pochodzi z południowej Azji. Występuje pospolicie w całej Polsce. Sprowadzony do Europy około 1825 roku znakomicie się tu czuje. Zarasta całe połacie terenu i wypiera z niego wszystkie inne rośliny. Jest bardzo trudny do zwalczenia ze względu na głębokie korzenie i dużą siłę odroślową.

Jest to jednoroczna roślina zielna - pnącze należące do rodziny dyniowatych. Wywodzi się z Ameryki Północnej, w Polsce notowana jest od lat 70. ubiegłego wieku. Nasiona łatwo się rozprzestrzeniają i kolczurka w sprzyjających warunkach opanowuje całe doliny rzeczne, pozbawiając dostępu do światła rośliny, na których się rozpościera. Jest to typowy przykład "uciekiniera" z przydomowych ogródków.