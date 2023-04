Kolejny etap prac. Przy Hali Urania w Olsztynie zrobiło się zielono

HWS Urania od lat była wizytówką Olsztyna, areną zmagań sportowych, miejscem koncertów i targów. Od ponad dwudziestu miesięcy jest placem budowy - rozrasta się, unowocześnia i uzbraja w nowe atrakcje. Oprócz oczywistych zmian w samym obiekcie wynikających z remontu, miasto zadbało też o okolicę otaczającą budynek. Przy hali widowiskowo-sportowej zrobiło się zielono.

Wraz z nadejściem wiosny przy Hali Urania zrobiło się zielono. Wszystko za sprawą trawników układanych przy zboczach budynku. Nasz fotoreporter udał się na miejsce prac, by zobaczyć jak prezentują się zielony tereny przy odnowionym obiekcie sportowym.

Niebawem do hali dostarczone i zamontowane zostaną także nowe wykładziny podłogowe i sportowe m.in takie jak:

— mata judo

— mata tatami

— trawa treningowa

— wykładzina ochrona w płytach

— wykładzina do piłki ręcznej

— wykładzina do piłki siatkowej

Pierwotny koszt przebudowy hali Urania to ponad 190 milionów złotych, z czego około 130 milionów to unijne dofinansowanie. Jednak zgodnie z podpisanym aneksem wartość inwestycji wzrośnie o 30 mln zł, a roboty zakończą się 16 października tego roku.