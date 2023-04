Młodzież Warmii i Mazur ma moc — dołożyli się do rekordu w Polsce

Od września do kwietnia prawie sześć i pół tysiąca młodych ludzi zebrało zespół rówieśników, wybrało problem społeczny, na który chcieli odpowiedzieć, a następnie działało w grupie, żeby go rozwiązać. Przechodzili przez różne etapy projektu, od planowania, przez stres i nieporozumienia, po pozyskanie wsparcia od ludzi, zebranie funduszy na akcje charytatywne czy zorganizowanie wydarzenia dla społeczności. W końcu 21 kwietnia, podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii, ogłoszone zostały Złote Wilki, czyli nagrody za najbardziej wyróżniające się projekty społeczne w tej edycji. Jak na tym tle wypada województwo warmińsko-mazurskie?

Wysoka nota wśród aktywnych społecznie

Bardzo dobrze. Plasuje się na 4. miejscu w Polsce pod kątem najbardziej aktywnego społecznie województwa według danych Fundacji Zwolnieni z Teorii. Łącznie w tym roku szkolnym prawie 430 osób z woj. warmińsko-mazurskiego realizowało projekty. W tym dwa z nich otrzymały najwyższe nagrody Złote Wilki. Najwyższą nagrodę w kategorii zbiórka charytatywna ma zespół “PRZYnitka” z Technikum w Zespole Szkół Gospodarczych z Elbląga, który własnoręcznie wykonał pluszowe misie w stworzonej przez siebie społecznej szwalni. Środki zebrane z ich sprzedaży przeznaczyli na fundację Save the Children. Jak mówią, działali zgodnie z duchem zero waste i żadnego materiału nie marnowali, dlatego z jego resztek zrobili szarpaki dla psów.

Najwyższą nagrodę w kategorii ekologia i natura zdobywają uczniowie z olsztyńskiego projektu “Strażnicy Ekologii”, którzy opracowali grę planszową. Chcieli pokazać, że za pomocą zabawy można uczyć się gospodarowania surowcami i pokazywać młodym, że ekologia, a w szczególności zielona energia, może być ciekawa i przydatna dla planety, jak i dla samych ludzi. Jak twierdzą, zdecydowali się na zrobienie gry w wersji planszowej, która posiada też element interaktywności w postaci kodów QR na niektórych kartach. Uczestnicy projektu podają, że już około 4000 uczniów szkół podstawowych skorzystało z ich gry. W najbliższej przyszłości gra ma być dystrybuowana na terenie całej Polski.

Ucz się dla siebie, działaj dla innych

Jak co roku to święto młodzieżowej aktywności społecznej przyciąga uwagę tysięcy ludzi zainteresowanych edukacją praktyczną, działaniem społecznym i nowym pokoleniem na rynku pracy. Jak mówią organizatorzy, to właśnie te trzy aspekty są dla nich kluczowe. Dzięki projektom realizowanym w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii jak na dłoni widać, czym się interesują młodzi ludzie.

— W projektach społecznych, które nastolatki realizują z nami, najważniejsze jest, że działają zarówno dla otoczenia, jak i dla siebie, rozwijając kompetencje przydatne na współczesnym rynku pracy. Wiemy to od pracodawców, którzy tworzą z nami programy partnerskie i wspierają młodzież np. poprzez mentoring czy dodatkowe szkolenia. Co ciekawe, młodzi dużo rzadziej doceniają “rynkową” wartość swoich kompetencji zdobytych dzięki projektom i są zaskoczeni, że na rozmowie rekrutacyjnej będą pytani o doświadczenie, a nie o czerwony pasek na świadectwie — tłumaczy Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Przykładem młodzieżowego projektu jest jeden z najlepszych w województwie, zwycięzca Srebrnego Wilka “Co, gdy dorosnę” grupy kilku uczniów z Olsztyna. Jak mówią, projekt powstał, by uświadamiać, doradzać i inspirować uczniów do przemyślanego planowania swojej przyszłości. W ramach działania zrobili serię spotkań w różnych instytucjach w Olsztynie i Ostródzie, motywując rówieśników do zadbania o swoją przyszłość. Ku zainteresowaniu młodych, poprowadzili konkursy z nagrodami, by zachęcić do posłuchania. Na stronie www i w social mediach zebrali wiele cennych informacji dla planujących przyszłość, m.in. o różnych aspektach studiów i pracy, wywiady z ekspertami w danych dziedzinach, członkami różnych grup lub osobami, które osiągnęły już sukces. Jak mówią, są dosłownie zalewani pytaniami o pomoc w wyborze rozszerzeń ścieżek nauk, aby zdobyć konkretny zawód, bądź odwrotnie, pytaniami o to, jakie zawody można wykonywać po danym kierunku czy też pytaniami o studia za granicą.

Jak na takie działanie reagują pracodawcy? Cenią sobie aktywność i zaangażowanie w działaniu. Potwierdza to Allegro, które w olimpiadzie wspiera młodzież programem mentoringowym.

— To, co dla nas jako pracodawcy jest ważne to fakt, że młodym ludziom chce się działać i rozwiązywać problemy społeczne pojawiające się w ich otoczeniu — mówi Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG Allegro. — Te kompetencje są dla nas ważne także podczas rozmów rekrutacyjnych. To dla nas zawsze ogromny plus, kiedy młoda osoba ma wrażliwość i praktyczne doświadczenie w realizacji projektu społecznego — dodaje Marta Mikliszańska.

Relacja z Wielkiego Finału jest na stronie Zwolnieni z Teorii w serwisie YouTube. Fundację Zwolnieni z Teorii wspierają m.in. Allegro, ING Bank Śląski, Grupa Pracuj i Google.org.



Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.