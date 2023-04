Zmiennicy nie dali rady

PSG Stal Nysa - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (25:21, 23:25, 25:17, 25:21)

Azetesiacy rozpoczęli mecz w Nysie w... rezerwowym składzie. Być może dlatego w otwierającym spotkanie secie dość niepodzielnie dominowali gospodarze, którzy szybko objęli prowadzenie 8:4. Chwilę później było już 20:13. Gdy losy premierowej partii praktycznie były już rozstrzygnięte, to olsztynianie zerwali się do walki, ale starta punktowa do graczy Stali de facto była już nie do odrobienia. Seta skutecznym atakiem zakończył Kamil Kwasowski (25:21).

Drugą odsłonę olsztynianie zaczęli zdecydowanie lepiej niż pierwszą, obejmując prowadzenie 6:9. Stal szybko jednak odrobiła straty, aczkolwiek Indykpol AZS nie pozwolił się złamać. Gospodarze razili nieskutecznością wskutek czego olsztynianie wygrali drugą partię 25:23

Set numer trzy do złudzenia przypominał początek meczu. Zmotywowana Nysa objęła prowadzenie 6:2, a stojący po drugiej stornie siatki zawodnicy mieli problemy we wszystkim aspektach siatkarskiego rzemiosła. Ale do stanu 9:11 z perspektywy olsztynian wszystko wydawało się jeszcze do odrobienia. Gdy jednak po ataku Ben Tary Nysa wyszła na sześciopunktowe prowadzenie (19:13), losy seta były już praktycznie przesądzone. Seta zakończył Rafał Buszek, ustalając wynik partii na 25:17 dla ósmej ekipy sezonu zasadniczego.

Czwarty i jak się finalnie okazało ostatni set długo był grą punkt za punkt. Olsztynianie prowadzili nawet 7:6, ale przebłyski dobrej gry na niewiele się zdały, bo osiem akcji później było 13:8 dla Stali. Olsztynianie walczyli, ale w dość eksperymentalnym zestawieniu nie byli w stanie nic więcej ugrać. Mecz atakiem po bloku zakończył Rafał Buszek. Stal Nysa wygrała czwartą partię 25:21 i cały mecz 3:1.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy siódmą a ósmą drużyną sezonu zasadniczego zostanie rozegrane 24 kwietnia (poniedziałek) w Iławie. Jeżeli po zakończeniu drugiego meczu stan rywalizacji będzie wynosił 1–1, to zwycięzcę rywalizacji wyłoni "złoty set".