Bo chodzi o człowieka!

— Dlaczego Centrum ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym powstało? Jaka jest idea jego działalności?

— Myślą przewodnią było utworzenie — Myślą przewodnią było utworzenie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim miejsca, do którego zgłaszać mogą się przedsiębiorcy i instytucje, także jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty sektora publicznego, by tu, w jednym miejscu uzyskać informacje na temat możliwości współpracy z naszą uczelnią oraz wsparcie w procesie nawiązywania współpracy. W swoich zasobach mamy choćby transfer technologii — dla firm, które poszukują pomysłów na innowacje, chcą rozwiązać problemy technologiczne, sprawdzić własne rozwiązania w warunkach laboratoryjnych. Pośredniczymy też w usługach wydawania opinii lub opracowywaniu fachowych ekspertyz z wielu dziedzin — spektrum działalności Uniwersytetu jest przecież bardzo szerokie. Wychodzimy też z ofertą do firm różnych branż, stratujemy w przetargach na wykonanie usług badawczych. Wspieramy przedsiębiorców, w szczególności z regionu, którzy chcą wprowadzić swoją działalność na rynki zagraniczne czy też poszukują partnerów biznesowych. Świadczymy darmowe doradztwo w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, zarówno firmom, jak i uczniom szkół średnich poprzez program SHOWBIZ. Doradzamy, jak wprowadzić w firmach nowoczesne technologie, które jednocześnie pozostają w zgodzie z ekologią, ochroną klimatu i środowiska oraz jak prowadzić biznes zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

— Ale to tylko część działalności Centrum…

— Tak, bo z drugiej strony współpracujemy z firmami i instytucjami jako potencjalnymi pracodawcami dla naszych absolwentów. Chcemy po prostu kształcić kadry, które następnie z łatwością znajdą satysfakcjonującą pracę i obie strony — pracownik i pracodawca — będą zadowolone. Stąd w strukturze naszego Centrum działa Biuro Karier, oferujące doradztwo zawodowe dla studentów, które jednocześnie współpracuje z pracodawcami naszego regionu. To działa na zasadzie pełnej synergii. Już 10 maja planujemy targi pracy, na które serdecznie zapraszamy w szczególności pracodawców i studentów. W ramach Centrum działa także sekcja ds. współpracy z absolwentami: chodzi nam o to, by nasi absolwenci identyfikowali się z uczelnią nawet po opuszczeniu jej murów. Chcemy znać ich potrzeby w tym zakresie i uczynić uczelnię dostępną im na dość preferencyjnych warunkach. Na razie jesteśmy w fazie mocno przedwstępnej — strona w budowie — można powiedzieć, ale to tylko kwesta czasu… Generalnie ideą Centrum ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym jest zapewnienie odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia w zakresie naukowo-badawczym i w kontekście zapotrzebowania rynku pracy. Czynnie bierzemy udział w Dniach Otwartych UWM, bo chcemy zachęcać, by na naszą uczelnię trafiali ludzie zdolni i wyjątkowi. Mamy cudownych studentów i absolwentów — warto dla nich naprawdę wiele zrobić. Spotykamy się z nimi przy każdej możliwej okazji, również samodzielnie organizując wydarzenia i wtedy rozpoznajemy oczekiwania, by dalsze działania Centrum i Uniwersytetu były „szyte na miarę”. Sekcja dialogu i partnerstwa to jedna z najważniejszych struktur Centrum, gdyż odpowiedzialna za relacje z otoczeniem UWM — nawiązywanie i podtrzymywanie relacji — bo wychodzimy przede wszystkim do człowieka!

— Dlaczego Centrum w ogóle powstało?

— Główną przyczyną jego powstania była konieczność wzmocnienia współpracy z partnerami zewnętrznymi w tym rozwój i utrzymanie stabilnych relacji. Ze względów praktycznych: chcemy, by naukowiec działał w swoich badaniach na konkretne zapotrzebowanie, a przedsiębiorca nie musiał szukać specjalistów z różnych dziedzin nauki, którzy mogliby go wspomóc w budowaniu jego firmy. Chcemy, by ta współpraca — w jakimkolwiek zakresie — odbywała się w sposób naturalny i prowadziła do lepszego wykorzystywania wyników badań technologii na rynku. To przecież dobrodziejstwo na wielu płaszczyznach — od ochrony środowiska po miejsca pracy, a więc i wzbogacanie naszego regionu i jego mieszkańców. W Centrum chodzi o to, by UWM miał wzmacniać markę UWM jako uczelni ściśle współpracującej z otoczeniem i przyczyniającej się do rozwoju całego regionu. Taka jest przecież misja uczelni. Zadajemy pytania jak to robić najlepiej, ale od poszukiwania odpowiedzi szybko przechodzimy do konkretnych działań!

— Co w Centrum dzieje się aktualnie?

— Szykujemy się na — Szykujemy się na obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi , który u nas będzie trwał aż 2 dni! Mamy w planach z jednej strony część bardzo merytoryczną. Wspólnie z moimi koleżankami z Centrum będę miała przyjemność poprowadzić warsztaty dla młodzieży szkół średnich i studentów. Porozmawiamy o zanieczyszczeniach, o oszczędzaniu wody, o elektro-śmieciach. Mamy zamiar posługiwać się metodą design thinking — czyli twórczego rozwiązywania problemów. Wszystko po to, by nasza świadomość ekologiczna była jak największa. Ale w planach mamy także doradztwo biznesowe dla firm — jak prowadzić firmę zrównoważoną — oczywiście w kontekście 17 celów ONZ. To będzie dzień pierwszy — 21 kwietnia.

Natomiast 24 kwietnia planujemy ustawienie na naszej plaży w Kortowie dwóch namiotów, gdzie podejmować będziemy wycieczki z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie. Będzie na nich czekać platforma edukacyjna OZE, mikrowarzywa, a także stoiska dwóch kół naukowych UWM — badającego wodę oraz zajmującego się zdrową żywnością i świadomą konsumpcją. Zapewnimy też niewielki mobilny serwis rowerowy — żeby przygotować nasze rowery na wiosnę. A na to wszystko przeprowadzimy jeszcze zbiórkę elektro-śmieci. Równolegle przeprowadzimy tego dnia debatę o zrównoważonym rozwoju, którą poprowadzi prof. Renata Marks-Bielska, nasza Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur. Gościem będzie właściciel firmy Janpol, którą prowadzi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju właśnie. Zaprosimy także prelegentów z naszego środowiska uniwersyteckiego, ale planujemy też kilku niespodziewanych gości…!

