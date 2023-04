Kolejna edycja Marszu Równości w Olsztynie. Znamy datę

Marsz Równości na stałe wpisał się już do kalendarza olsztyńskich wydarzeń. Tegoroczna edycja będzie już trzecią manifestacją poparcia dla praw mniejszości w Olsztynie.

Parady równości, choć przez wielu kojarzone z manifestacją orientacji seksualnej zrzeszają dużo szersze środowiska. Wśród środowisk lesbijek, gejów, osób transpłciowych, biseksualnych czy queer idą również osoby niepełnosprawne lub czujące się wykluczone z innych powodów.

Tegoroczna edycja odbędzie się 20 maja, a szczegóły harmonogramu wydarzenia ujawnione będą wkrótce.

— Każda osoba zasługuje na szacunek, godność i równość, bez względu na orientację seksualną, płeć, niepełnosprawność, wygląd, pochodzenie, majętność i wiek! Niestety, często spotykamy się z dyskryminacją, która prowadzi do wykluczenia społecznego i trudności w codziennym życiu. Wspierajmy się i zachowujmy wobec siebie solidarnie. Każdy ma prawo do miłości, szacunku i równych szans, dostosowanych do jego potrzeb! — stwierdzają organizatorki marszu.