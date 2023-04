Olsztyńskie organizacje łączą się, aby świętować Dzień Ziemi

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. w Olsztynie w Parku Jakubowo odbędzie się Dzień Ziemi. Od 11:00 do 14:00 będzie można wziąć udział w rozmowach o ekologii, kreatywnych warsztatach przyrodniczych, podchodach leśnych. Wstęp bezpłatny i otwarty. Miejsce wydarzenia to plac przed sceną w Parku Jakubowo przy ul. Parkowej 1. Zaproszenie jest skierowane szczególnie do rodzin z dziećmi.