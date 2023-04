Wyjątkowe instalacje w olsztyńskim zamku

— Praca nad instalacją artystyczną „De revolutionibus” zawierała w sobie wątki, które bardzo cenię i które są dla mnie ogromną wartością w mojej pracy. Mam na myśli kontekst historyczny, który towarzyszył powstaniu tej realizacji. Z jednej strony poszerza to moje spojrzenie, a w rezultacie tego pozwala przekuć te wartości, wiedzę na obiekt artystyczny, który koresponduje z odbiorcą — wspomina artystka.

— Inspirację stanowiło dla mnie wiele elementów, które budowały zarys projektu instalacji. Były to m.in. architektura Zamku-siedziby Muzeum Warmii i Mazur z przykładami wspaniale zachowanego dziedzictwa, ślady obecności Mikołaja Kopernika — chociażby fragment przyrządu do badań astronomicznych znajdujący się na tym samym krużganku, w którym miejsce znalazła moja realizacja. Bardzo ważnym etapem prac, były rozmowy z Dyrektorem Piotr Żuchowski, który przybliżył mi historię miejsca oraz przedstawił nieznane dla mnie aspekty z życia Kopernika. Było to niezwykle cenne, również ze względu na możliwość konsultacji warstwy artystycznej i jego wsparcie w realizacji projektu — mówi Martyny Pająk

Założeniami tej pracy było uzyskanie możliwie minimalistycznej, prostej formy z jednoczesnym podkreśleniem rangi odkrycia Mikołaja Kopernika. Stąd pojawiają się dwie instalacje, w których widzimy różnicę w stanie ówczesnej wiedzy, czyli różnicę, którą wywołało stworzenie teorii Heliocentrycznej.



Źródło: Muzeum Warmii i Mazur