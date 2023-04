Nad Niegocinem w Giżycku stanęło koło widokowe o wysokości 12 pięter

Koło widokowe zostało zamontowane w lunaparku powstającym w pobliżu plaży miejskiej nad jeziorem Niegocin w Giżycku.

— Takiej atrakcji nie ma w żadnym innym mieście w warmińsko-mazurskim, koło widokowe w lunaparku ma wysokość 12 pięter — podkreślił Iwaszkiewicz. Dodał, że koło ustawiła prywatna firma, której miasto na kilkanaście lat wydzierżawiło teren nad jeziorem właśnie pod działalność lunaparku. Jak podał, lunapark ma działać co najmniej od maja do września, ale gdy pogoda będzie na to pozwalała, także dłużej.

— Chodzi nam o to, by w mieście były atrakcje dla mieszkańców i gości — podkreślił burmistrz.

Przejażdżki kołem nie są jeszcze możliwe, ponieważ urządzenie czeka na niezbędne odbiory. Burmistrz Giżycka powiedział, że jeżeli odbiory uda się przeprowadzić na dniach, to w dłuższy weekend majowy będzie można obejrzeć panoramę Mazur z koła nad Niegocinem.

Ustawienie tak wysokiego koła widokowego nad brzegiem jeziora sprawia, że jest ono widoczne także z innych miejscowości leżących nad tym akwenem. Koło jest podświetlane ruchomym światłem - próby nagrali internauci i umieścili w mediach społecznościowych. Nagrania wywołały szeroką dyskusję o uciążliwości tego typu instalacji w mieście i niestosowności takiej rozrywki w mazurskim krajobrazie.

— Większość ludzi jest jednak zadowolona, że powstała wyjątkowa atrakcja. Inni potrzebują może więcej czasu, by się oswoić z kołem, które - nie ma co kryć - jest rzeczywiście duże — przyznał Iwaszkiewicz.

Od wielu lat na Mazurach toczą się dyskusje dotyczące tego, w jaką stronę powinna się rozwijać oferta turystyczna regionu. Podział przebiega między tymi, którzy uważają, że mazurskie miasteczka powinny być tętniącymi życiem kurortami, oferującymi gościom szeroki wachlarz rozrywek, a tymi, którzy twierdzą, że najcenniejszym skarbem regionu jest przyroda i wyjątkowy krajobraz, który trzeba chronić przed nadmierną ingerencją ludzi.

Źródło: PAP

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska